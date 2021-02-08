«ملاية لف وجلابية إسكندراني».. أحدث إطلالة لـ سلمى الشيمي: يا حلو صبح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من جديد عادت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، في إثارة الجدل ولفت الأنظار لها، إذ اعتادت الخضوع لجلسات تصوير تبرز مفاتنها وأنوثتها، وهو ما حدث في آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت سلمى المعروفة إعلاميا بـ«فتاة سقارة»، على متن مركب في البحر، مرتدية ملابس قصيرة باللون الأحمر، وملاءة لف ويشمك بترتر، ترمز للزي الإسكندراني القديم، الذي كان يشتهر به السيدات.

سلمى الشيمي تعلق على أحدث إطلالاتها: يا حلو صبح

اعتمدت الموديل المصرية، في إطلالتها على الماكياج الصارخ، فضلًا عن ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «يا حلو صبح».

لقيت الصور التي شاركتها فتاة سقارة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الاعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «جميلة جميلة، قمر أووي، إيه الحلاوة دي بس، الجمال عدى الكلام».

سلمى الشيمي، موديل مصرية، في العشرينيات من عمرها، أثارت الجدل بإطلالاتها خلال الفترة الماضية، وتخرجت في كلية التمريض عام 2018، وتم تكريمها في فعالية «بي ستار»، عن مجمل أعمالها والإطلالات التي تظهر بها وجلسات التصوير المختلفة، والتي تحدث نجاحًا وتتصدر التريند على منصات السوشيال ميديا، وقال عنها محمد ناصر، منظم الحفل، «سلمى الشيمي من أقوى البلوجر حاليًا في مصر».

تعمل سلمى موديل للترويج لبعض الماركات للملابس النسائية، وأصبحت من أكثر المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام، وسبق أن أحدثت ضجة كبيرة بظهورها بالزي الفرعوني بمنطقة الأهرامات في سقارة، وأثير حولها ضجة كبيرة آنذاك، بين مؤيدي ومعارضي لإطلالاتها التي اعتبرها البعض ملفتة للإنتباه وتثير الغرائز، فضلًا عن زوايا التصوير التي تتعمد التصوير بها.