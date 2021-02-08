تريد السفر؟.. اعرف اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

للسفر إلى الخارج أثناء فيروس كورونا يتعين عليك إظهار تقارير اختبار كورونا المناسبة قبل الصعود إلى بلد جديد أو دخوله.

والسؤال: ما هي اختبارات كوفيد-19 المطلوبة للسفر الدولي؟

يكشف موقع "thehealthsite"، عن بعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها المسافرون الدوليون للتأكد من أن الجميع في مأمن من هجوم الفيروس القاتل، ومن بين هذه الإرشادات، تقارير اختبار "COVID-19".

في محاولة للحد من انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة، تطلب بلدان عديدة من المسافرين القادمين اختبارا سلبيا حديثا لكوفيد- 19.

السفر إلى الولايات المتحدة أثناء جائحة كورونا

على سبيل المثال، تستقبل الولايات المتحدة النتائج من اختبار يكتشف المادة الجينية للفيروس- الذي يعتبر أكثر أنواع الاختبارات حساسية - أو اختبارا سريعا يبحث عن بروتينات فيروسية تسمى المستضدات.

يجب ألا يكون قد مر على الاختبارات أكثر من ثلاثة أيام قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة.

عادة ما يقوم مختصو الصحة بإجراء اختبارات معملية أكثر حساسية عن طريق مسحة أنف تستغرق يومًا أو أكثر للحصول على نتائج.

تستغرق الاختبارات السريعة حوالي 15 إلى 30 دقيقة ويتم استخدامها بشكل متزايد لفحص الأشخاص في مواقع الاختبار والمكاتب والمدارس ودور رعاية المسنين، بالنسبة لبعض الاختبارات السريعة، يمكن للمستخدمين مسح أنفسهم في المنزل.

مع أي من الاختبارين، تطلب الولايات المتحدة إثباتًا إلكترونيًا أو مطبوعًا للنتيجة السلبية من مختبر طبي، وهذا يعني أنه حتى إذا كنت تخطط لإجراء اختبار أسرع، فمن المحتمل أن تحتاج إلى زيارة مقدم رعاية صحية يمكنه تقديم الوثائق.

السفر إلى المملكة المتحدة أثناء جائحة كوفيد -19

لدى إنجلترا إعداد مماثل، حيث تقبل النتائج من كلا النوعين من الاختبارات، لكن السلطات الصحية هناك تفرض متطلبات إضافية، بما في ذلك أن تلبي الاختبارات عتبات معينة من الدقة، يُطلب من المسافرين التحقق للتأكد من أن الاختبار يفي بالمعايير.

بعد أن وضعت البلدان متطلبات مختلفة، وافق المسؤولون في الاتحاد الأوروبي على توحيد المتطلبات عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.

هل ستسافر إلى الهند؟ فيما يلي إرشادات المطار التي تحتاج إلى معرفتها

وبالنسبة لجميع الذين يعودون إلى الهند من بلد آخر، من المهم بالنسبة لك أن تعرف أنه عندما تهبط رحلتك في مطار دلهي الدولي، فإن السلطة لا تسمح للمسافرين الدوليين بالدخول إلا بعد تقديمهم شهادة سلبية من يتم إجراء اختبار RT-PCR في غضون 72 ساعة من المغادرة أو عند الوصول إلى المطار.

سيتعين على جميع الركاب الذين يأتون بدون نتائج اختبار Covid-19 الخضوع لحجر صحي مؤسسي إلزامي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة بالإضافة إلى 7 أيام أخرى من الحجر الصحي المنزلي.

إذا كانت رحلتك تهبط في مطار مومباي الدولي، وكنت مسافرًا من المملكة المتحدة أو الشرق الأوسط أو جنوب إفريقيا أو أوروبا، فسيتعين عليك الخضوع لحجر صحي مؤسسي إلزامي لمدة 14 يومًا، ومع ذلك، إذا كنت قادمًا من أي دولة أخرى، فأنت بحاجة إلى عزل نفسك في المنزل لمدة أسبوعين.

لذا، قبل حجز التذاكر الخاصة بك، تأكد من إجراء اختبار كوفيد-19.