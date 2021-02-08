عيد الحب في زمن كورونا.. كمامات الفلانتين تزين 2021 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن قناع الوجه "الكمامة"، الذي بات جزء أساسيا من نمط حياتنا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، سيتم استغلاله بشكل مختلف في ظل اقترابنا من عيد الحب الذي يعرف بـ" الفلانتين".

ومع اقتراب الاحتفال بـ"الفلانتين"، تم تصميم بعض الكمامات التي تتناسب مع عيد الحب لارتدائها في هذا اليوم، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع "footwearnews".

كمامات ذات طابع رومانسي

تم تصميم كمامات تضيف مزيدا من الأجواء الرومانسية في عيد الحب، حيث تظهر وهي مطبوع عليها "قلوب"، وعبارات مثل، happy valentine day، وتناسب الملابس غير الرسمية.

كمامات القلوب

تم تصميم هذه الكمامة بطيات قماشية ثلاثية الطبقات مزينة بالقلوب الصغيرة، لارتدائها في عيد الحب، متوفر منها ألوان مختلفة مثل الأحمر والرمادي والأزرق الداكن.

كمامات الألوان المختلفة

تم تصميم هذه الكمامات بعدة ألوان مثل الأحمر والأسود والفضي، ومصنوعة من الساتان ولامعة، وهي مناسبة للاحتفال بعيد الحب في أي مكان خارج المنزل.

كمامات مزينة بقلب أحمر

تندرج ضمن الكمامات القابلة للغسل، تم تصميمها باللون الأسود مزينة بقلب أحمر، كما أن لونها الأسود يجعلها مناسبة مع الألوان المختلفة للملابس.

كمامات وردية

تم تصميمها بلون وردي مع ظهور أشكال مختلفة للقلوب الحمراء الصغيرة على الكمامة، ومكونة من 3 طبقات تساعد على الحماية من العدوى بالفيروس، إضافة إلى أشرطة أذن.