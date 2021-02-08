حسناوات بايرن ميونخ.. زوجات اللاعبين شقراوات سيدات أعمال ورياضيات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يختار لاعبو نادي بايرن ميونخ الألماني زوجاتهم بعناية بالغة، معظمهم جميلات، محترفات رياضة أو أعمال أو غيرها من النشاطات اليومية، بين مانويل نوير، وليفاندوفسكي، وألفونسو ديفيس، يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنهن، وذلك قبل مباراة اليوم، بين النادي الأهلي، وبايرن ميونخ، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بايرن ميونخ في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

صديقة مانويل نوير

منذ منتصف عام 2020 الماضي، ومانويل نوير، يواعد فتاة حسناء، هي لاعبة كرة يد في نادي درجة ثانية ألماني، الفتاة تدعى أنيكا بليسيل، وتصغره لـ15 عاما حيث يبلغ هو من العمر 34 عاما، وتعشق الخيول، وهي شقراء مثل زوجته السابقة، وتهوى الخيول أيضا مثلها، ونوير هو كابتن فريق بايرن ميونخ، وواحدا من أهم الأفراد، كما أنه أحد أهم حراس المرمى في العالم.

زوجة ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي أيضا واحد من أهم أفراد الفريق، فهو هداف الفريق البافاري هوايته المفضلة هي هز شباك الخصوم، وزوجته هي آنا ليفاندوفسكي، وهي سيدة أعمال ناجحة لها العديد من المشاريع وتتجاوز ثروتها نصف ثروة زوجها تقريبا.

تعمل آنا كأخصائية تغذية محترفة، ولها مؤسستها الخاصة Foods by Ann، تقدم عن طريقها وصفات طعام صحية، وبرامج غذائية مختلفة للدايت، وأصرت كتابها النظام الغذائي والتدريب من آنا».

كما أنها تحترف الكاراتيه وحصدت فيه العديد من المدياليات العالمية، ونمت ثروتها مؤخرا بشكل كبير، وقدرت بحوالي 47 مليون يورو، واحتلت آنا ليفاندوفسكي المرتبة 22 بين أغنى النساء في بولندا، وهي تبلغ من العمر 32 عاما فقط.

زوجة مولر

نما تأثير ليزا وتخطى حدود حب زوجها لها لتؤثر في حياتها الشخصية أيضا، فقد عرفت بأنها زوجة استثنائية للاعب كرة، هي ليزا مولر، زوجة واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ، توماس مولر.

ولا تهتم ليزا رغم جمالها الآخاذ بفيديوهات الموضة والتغذية والظهور الإعلامي، وإنما لها عالمها الخاص في الفروسية وعشقها للخيول، فهي تمتلك 7 خيول، وتقود شاحنات كبيرة، وتعني بخيولها عناية خاصة وتشارك ذلك عبر «إنستجرام»، فيما عدا تنظيف روث الخيول فهي مهتمة بكل تفاصيلها.

صديقة ديفيز

ألفونسو ديفيز متزوج من جوردين هيتيما، وهي من من فانكوفر في كندا، وتلعب في فريق باريس سان جيرمان النسائي، وتبلغ جوردن وهي كندية الجنسية من العمر 20 عاما، بينما ألفونسو يبلغ من العمر 19 عاما، وهو كندي أيضا.

الثنائي يتمتع باهتمامات مشتركة التي يمكن أن يتمتع بها المرء، وهي كرة القدم، وليس كلاهما مولعًا باللعبة الجميلة التي نحبها جميعًا فقط وإنما يلعبان كرة القدم أيضًا على المستوى الاحترافي، لدرجة أن ديفيز يلعب لفريق بايرن ميونيخ البافاري، بينما يلعب هيتيما مع بطل دوري الدرجة الأولى باريس سان جيرمان.