بينهن ممثلة ومرشدة سياحية.. 3 زيجات في حياة معز مسعود: حلا شيحة الرابعة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 3 أشهر أعلن الداعية الإسلامي معز مسعود ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، من خلال تبادل الحب والغزل عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد صمت تام دام لأشهر حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهم.

ومن المقرر إقامة الزواج، اليوم في أحد الفنادق الكُبرى على كورنيش النيل، بحضور الأسرتين والأصدقاء فقط، ويأتي ذلك بعد انفصال حلا عن زوجها الكندي، وقضاء فترة العدة، بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية نساء في حياة معز مسعود.

كانت وردت أخبار بزواج الداعية الإسلامي معز مسعود، بالزواج من فتاة تدعى سارة حورية، في عام 2003، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء، والتي تخرجت من الجامعة الأمريكية، وهى الجامعة نفسها التي درس فيها الداعية الإسلامي.

وذكرت تقارير صحفية، أنها حصلت على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، خلال فترة دراستها في الجامعة، لتخرج عن صمتها بعد سنوات، وتوضح حقيقة الأمر، قائلةً «أنا سارة حورية ملكة جمال محجبات مصر 2016، وطبيبة أسنان، ولم يسبق لي الزواج مطلقًا، سواء بمعز مسعود أو غيره، وخاصة بعد إرفاق صورتي مع صور بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، زوجتي الداعية السابقتين».

الزوجة الثانية.. بسنت نور الدين

بسنت نور الدين المرشدة السياحية التي تخرجت في كلية السياحة والفنادق عام 2009، وعملت مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر، وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها.

بدأت قصتهما بدعم من الداعية الإسلامي معز مسعود في شهر مايو2017، وعبّر عن إعجابه بما تقوم به، بجولات سياحية موثقة بالفيديو، وتزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017، والتي أعلنت أنها تعرفت على معز بعد أن انفصاله عن زوجته الأولى، واستمر زواجهما لمدة 179 يومًا فقط.

الزوجة الثالثة.. الفنانة الشابة شيري عادل

أعلن معز مسعود زواجه من الفنانة شيري عادل في بيان في يوليو عام 2018، تضمن تحضيره لجزء ثانٍ من مسلسل السهام المارقة، الذي أنتجه وعرض في شهر رمضان من العام ذاته، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت من ضمن أبطاله الفنانة الشابة، موضحا أنه تزوجها، إلا أن الزيجة لم تستمر.

وكانت شيري، أكدت لجمهورها ومتابعيها قبل عدة أيام نبأ انفصالها عن معز مسعود، عبر خاصية ستوري على إنستجرام، قائلة إنّ الفيديو الذي نشرته في وقت سابق، كان تأكيدا لعمق العلاقات الإنسانية التي تجمعهما رغم الانفصال.