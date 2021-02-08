تصغره بـ15 عاما.. معلومات عن صديقة «نوير» قبل ماتش الأهلي وبايرن ميونخ: طليقته متجاهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بايرن ميونخ في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، وفي حين يصب كل الاهتمام على استعدادات الناديين للمباراة، تقف الزوجات حائط دعم خلف اللاعبين، ويعد مانويل نوير، واحدا من أهم أفراد فريق بايرن ميونخ، الذي من المقرر أن يصد أهداف الأهلي في شباكه، وهو كان متزوج من نينا ولكنه تركها وبعد عدة أشهر ارتبط بـ أنيكا بيسيل، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

معلومات عن صديقة مانويل نوير

- ارتبط نوير بـ أنيكا قبل عدة أشهر فقط في عام 2020.

- أنيكا تصغره بـ15 عاما فهي تبلغ من العمر 19 عاما، وهو 34.

- دخل معها نوير في قصة حب بعد انفصاله عن زوجته بـ 4 أشهر.

- أحبها نوير بشدة لدرجة أنه قدمها لأمه ماريتا.

- أنيكا تشبه زوجته السابقة نينا فهما شقراوتان، وبينهما الكثير من الشبه.

- تعيش أنيكا مع اللاعب الألماني نوير رسميا في شقة فاخرة في تيغرنزيه، التي تبعد عن ملعب أليانز أرينا بميونيخ بما يزيد عن 60 كيلومتر.

- أنيكا هي لاعبة كرة يد بأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية وتلعب في مركز الجناح الأيسر.

- شقيقها الأكبر لاعب كرة يد أيضا.

- تتشابه أنيكا مع زوجة نوير السابقة في حبهما للخيول.

- تدرس أنيكا إدارة الموضة في الوقت الحالي.

- كان نوبر متزوجا من نينا قبل أنيكا في عام 2017.

- تبلغ نينا زوجته السابقة من العمر 27 عاما، ورغم الشبه الكبير مع صديقته الحالية إلا أن الجديدة تصغرها بحوالي 8 أعوام.

- وفي حين يستعد نوير لماتش الأهلي، فإن طليقته منشغلة بوضع «ستوري»، عبر موقع «إنستجرام»، للخيول متجاهلة دعم زوجها.

من هو مانويل نوير

من الجدير بالذكر أن مانويل نوير هو لاعب كرة قدم من ألمانيا يلعب كحارس مرمى وكابتن نادي بايرن ميونخ وأيضًا كمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي.

نوير واحد من أعظم حراس المرمى في العالم، وقد فاز بهذا اللقب بعد أدائه الرائع المستمر في مباريات الدرجة الأولى التي جعلت فريقه يتغلب على الصعاب ويصبح الفائز.

كان هذا اللاعب الألماني أساسيًا في فوز بلاده في كأس العالم 2014 FIFA، لأدائه الرائع واحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي، وهو إنجاز مذهل لحارس مرمى.

قبل ذلك، أظهر مهارات رائعة على خط المرمى، وقد نال ذلك الكثير من الاحترام والأوسمة الفردية، والتي تضم أفضل حارس مرمى في العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).