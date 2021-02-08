«كان عايز يجبلها ضُرة».. مسن عراقي يلقي زوجته من السيارة وتتعرض لنزيف حاد وتموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت العديد من السيدات يلقين حتفهن بسبب الممارسات العدوانية من قبل أزواجهن، نتيجة للعنف والضرب وما شابه، وهو ما تعرضت له سيدة عراقية، من محافظة ذي قار، جنوب البلاد، إذ توفيت بعد إصابات بالغة على يد زوجها، نتيجة للعنف الأسري في منتصف الخمسينيات، بعدما ألقاها من السيارة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

تسبب الزوج في إصابات بكسور في مختلف أنحاء جسد الزوجة، فضلًا عن رضوض نتج عنه نزيف حاد، واستدعى الأمر نقلها إلى المستشفى، لمحاولة إسعافها، لكن كانت إرادة الله فوق كل شيء، إذ رُحمت من كل تلك الأوجاع والآلام التي ألمت بها، من قبل عنف زوجها بعدما ألقاها وهي لا حول لها ولا قوة من داخل السيارة، في قضاء قلعة سكر، وفق للعربية.

رفضت زواجه من امرأة ثالثة فرماها من السيارة

تقدمت الزوجة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقابل وجه كريم، بتحرير محضر ضد زوجها أثناء تواجدها في المستشفى، وجاءت تلك الأفعال التي لا رحمة بها ولا إنسانية، حينما رفضت الزوجة زواجه من امرأة ثالثة، إذ كانت هي زوجة ثانية وسبق وأن تزوج زوجها على زوجته الأولى بها، وفق مصدر أمني عراقي.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الشرطة فتحت تحقيقها لمعرفة ملابسات الحادث، وأصدر قاضي التحقيق أمر قبض وإحضار ضد المتهم، وتم اعتقاله وإيداعه في التوقيف تمهيداً لعرضه أمام المحكمة المختصة، لارتكابه جريمة يقشعر لها الأبدان في حق زوجة الملكومة.

وكانت شهدت العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسرى.

العنف الأسري، هو شكل من الأشكال والتصرفات المسيئة التي يقوم بها الزوج أو الزوجة تجاه بعضهم البعض، كالاعتداء الجسدي، المتمثل في الضرب والركل والصفع والرمي بالأشياء أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي.