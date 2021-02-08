أول ظهور لـ منة عبدالعزيز بعد محاولة الانتحار باكية: أنا محتاجة حنان أم وأب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عدة أيام خرجت منة عبدالعزيز المعروفة بفتاة التيك توك في «لايف»، بموقف صادم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وحاولت الانتحار وكانت في حالة حزن وبكاء وانهيار، ولكن فشلت محاولتها، وقررت أن تخرج منة عبدالعزيز تتحدث إلى متابعيها في أول ظهور لها بعد محاولة الانتحار وذلك عبر «إنستجرام».

أول ظهور لمنة عبدالعزيز بعد محاولة الانتحار

ونشرت منة فيديو مدته حوالي نصف ساعة، وظهرت بيدها مربوطة وقالت، «وحشتوني، في ناس فاكراني مت بس أنا على قيد الحياة والحمدلله لحقوني، بس أنا تعبت، واتخنقت معرفش ليه لحقوني بس الحمد لله»، وكتبت في تعليقها على الفيديو «ادعولي».

وأكملت منة بصوت متهدج ومرهق، «في ناس كتير كانت زعلانة عليا، فأنا قلت أنا لازم أطلع عشان أطمنكم عليا، أنا بخير وباخد العلاج كويس، بس يا ريتني كنت مت أحسن من كل ده»، وأضافت، «في ناس قالت لي إني بعمل كده fake أو عشان آخد الترند بس لا كان نفسي أموت».

وفكت منة عبدالعزيز يدها المربوطة نتيجة محاولة الانتحار لترد على من اتهمها بأنها فبركت تلك المحاولة، وكانت تريد أن تكون الترند، وأظهرت جرحين في يديها فيهما خياطة ويدها مربوطة.

وقالت باكية «أنا محتاجة حنان ام واب ومحتاجة رعاية لنفسي وبيت اقعد فيه، ومحتاجة اكون زيكوا كلكوا».

وأضافت، «اللي مضايقني ان كل بتوع التيك توك بيقدموا اللي انا بقدمه بس انتوا مش بتيجوا غير على الغبان اللي ملوش اب وام وتدسوه، وبتتريقوا عليا ومبتغيرش جزمتها طيب هغيرها منين انا بلبس الهدوم باليومين اغسله والبسه انا معيش فلوس، ولو جالي طقم واحد ببقى فرحانة».

وعن حياتها قالت، «عندي واحد صاحبي لو في اخر الدنيا بيجيلي انا بصرف منه لو محتاجة اي حاجة بتجيلي، ومش بنت لا ولد عشان البنات مبقتش تتعاشر»، واختتمت، «انا قلت اللي في نفسي انا محتاجة دعوتكم جنبي، انا لو هاكل تراب مش هعمل حاجة حرام».

منة عبدالعزيز تحاول الانتحار

وكانت فتاة التيك توك منة عبدالعزيز قد خرجت في فيديو لايف منذ عدة أيام ممسكة بموس وجرحت يديها وهي منهارة وباكية، وقالت إنها تكره أهلها لأنهم يكرهونها وأخيها لا يتقبلها أو المجتمع، ودخلت في نوبة من البكاء، ثم جرحت يدها بالموس، وقالت المحامية الخاصة بها إنها بخير، ويعتبر هذا الفيديو أول ظهور لها بعد محاولة الانتحار.