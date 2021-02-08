موديلات جاكيت بليزر مع الجيوب الكبيرة وطريقة ارتدائها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً - تُعتبر البليزر من أساسيات كلّ موسم وتختلف من حيث الخامة مع تفاوت الفصول، ولكن السائد اليوم هو البليزر المصنوع من الصوف او التويد للشتاء، والبليزر المنفذ من الكريب او الساتان لفصلي الربيع والشتاء. مؤخراً راجت ألوان البليزرات الحيوية القوية حتى في الشتاء مثل الفوشيا أو الأخضر الزمردي أو الاصفر العسلي، وهي ألوان تحاكي الأحجار الكريمة مثل الزمرد والصفير. أما بالنسبة الى الموديلات فهناك البليزرات المتوسطة والطويلة والقصيرة التي تقترب بشكلها من البوليرو. ما لفتنا لموسم ربيع وصيف 2021 هي سترات البليزر التي تتميز بجيوب كبيرة وعريضة الحجم وقد طرح المصمم اليكس بيري مجموعة منها جارته في ذلك المصممة ستيلا مكارتني وماركة أتيكو ولويفي وغيرها. ولكن ما فتنا في عرضه انه نسقها بطابع مونوكروم ثم عاد ليدمجها مع تطبيعات النمر.

زي من أليكس بيري



12 فكرة لترتدي البليزر بالجيوب العريضة بأناقة



سنتعرف على أبرز تصاميم البليزرات بالجيوب العريضة التي اخترناها من موقع مودا أوبراندي، وسنساعدك على تنسيقها لتتألقي بها في جميع المناسبات.

البليزر مع سروال عالي الخصر ومطاطي بطبعات النمر



1- ارتدي البليزر بقصة ضيقة إذا كانت تتمتع بجيوب عريضة، لأن البليزر الذي يضيق عند الخصر يظهر الجسم أنحف ولا تنسي أن الجيوب سترتكز على منطقة الوركين، لذا فهي تقتضي تنسيق سروال عالي الخصر ومطاطي بطبعات النمر، كما في الصورة (1) التي اخترناها لك.

البليزر المخملية



2- ارتدي البليزر المخملية من دون قميص تحتها فالمخمل يزيد بعض السنتمترات الى منطقة الأرداف لذا احرصي على اختيار سترة طويلة بشرط أن يكون تصميم الياقة يمكن تزيره لكي لا يكشف الكثير من بشرتك. أو يمكن ارتداء بلوزة مطاطية بياقة عالية حتى لو كانت قصيرة.

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السترة الرمادية المزودة بجيوب عريضة



3- ارتدي السترة الرمادية المزودة بجيوب عريضة والمميزة بتصميم غير متناسق مع سروال مطاطي LEGGING أسود تحتها أو مع جزمة عالية من كريستيان لوبوتان. ولا تنسي القميص الأبيض والحقيبة من عز الدين علايا.

السترة المتعددة الطيات



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4- ارتدي السترة المتعددة الطيات والجيوب من ماركة Monse والتي تتميز بالطول على شكل فستان ويمكن ارتداء حذاء على شكل CAGE SHOES من لويفي، ونسّقي معه حقيبة ميكرو من جاكيموس.

السترة الزرقاء وتنسيقاتها





5- ارتدي السترة الزرقاء الواسعة للمصممة زينب عائشة مع قميص وتنورة فضفاضة منقطة باللونين الأبيض والأزرق من ماركة رودارتي ولا تنسي انتعال صندل مفتوح بلون حيادي.

الطقم المستقيم الأصفر





6- ارتدي الطقم المستقيم الأصفر من القماش واللون نفسه وضعي حقيبة تحيط بالعنق وهي من نوع purse bag مصنوعة من الجلد البني مع حذاء بني جلدي أو يمكنك اختيار إحدى الحقائب التي اخترناها لك من بوتيغا فينيتا أو لويفي.

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سترة فوشيا واسعة





7- يمكنك اختيار سترة فوشيا بقصة واسعة تتركينها مفتوحة مع سروال أسود مزود بكورسيه وبلوزة كروب توب تحتها أو يمكن الاستغناء عن البلوزة وتزرير السترة ليبدو تصميمها ضيقاً من الأسفل وعريضاً عند الكتفين بفضل الحشوات عند الأكتاف. هذه السترة مناسبة للواتي يتمتعن بقوام يشبه الإجاصة لأنه يعيد التوازن الى شكل الجسم وابتعدي عنه إذا كان جسمك يشبه التفاحة.

السترة الخضراء





8- نسّقي السترة الخضراء المزودة بجيوب عريضة التي تتمتع بقصة A LINE مع سروال واسع عالي الخصر لتبتعدي عن تعريض منطقة الأوراك خصوصاً إذا كان جسمك يشبه شكل الإجاصة.

السترة الفضية



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9- اختاري السترة الفضية اللاميه المزودة بجيوب عريضة مع تنورة من القماش نفسه وتحتها قميص ابيض أو بنفسجي. وانتعلي الحذاء القصير الساق أو TUBE BOOTS من أكوازورا، ويمكنك حمل حقيبة Messenger bag من لويفي.

البليزر الأزرق





10- نسّقي البليزر الأزرق الذي يقترب من الكيمونو بأكمامه الواسعة وجيوبه العريضة المتعددة مع تنورة جلدية مزدانة بتقطيع بالليزر للمصممة زينب عائشة. انتعلي معها حذاء عاجياً لمظهر راق.

سترة مع نقوش مربعة





11- إذا كانت السترة مزدانة بتقطيعات مربّعة أو بنقوش منمقة ارتدي تحتها السروال العالي المزود بجزام مطاطي للخصر لتنحيف منطقة البطن. اخترنا لك سترة من بالنسياغا وسروالاً من دافيد كوما وأدخلنا الحيوية مع هذه الحقيبة الخضراء من بوتيغا فينيتا.

سترة بقصة A





12- إذا كان خصرك عريضاً لا تختاري السترة القصيرة واعتمدي قصة A مع السروال العالي. اختاري لوناً موحداً ولا تخشي ألوان الباستيل الزاهية. اخترنا لك هذا اللوك الذي يمكنك حضور زفاف فيه وأضفنا لمسة براقة مع كلاتش من المصممة جوديث لايبير.

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