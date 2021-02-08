كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً - الأحمر هو لون يوم الحب من دون منازع، لذلك فإن المكياج الأحمر هو أحد الخيارات المثالية لهذه المناسبة، وسيمنحك إطلالة رومانسية جذابة. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة أساليب مكياج باللون الأحمر ليوم الحب 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون مجنح باللون الأحمر

مكياج عيون مجنح باللون الأحمر



بما أن رسمات الأيلاينر الجريئة والقوية، رائجة بمختلف أشكالها، فهي تشكل أحد أفضل الخيارت ليوم الحب. ولإطلالة ممتعة ومبتكرة، بإمكانك اعتماد رسمة الأيلاينر المجنح العريض باستخدام قلم كحل باللون الأحمر. ولضمان مكياج عيون يدوم طويلاً، طبقي ظل العين بلون مشابه فوق الكحل مباشرة. ولتحقيق مكياج متناغم، اعتمدي أحمر الشفاه النيود والبلاش الزهري بدءاً من منبت الشعر امتداداً على طول الخدين.

تابعي المزيد : صيحات جمالية من النجمة سيرين عبد النور



مكياج عيون باللون الأحمر المات

مكياج عيون باللون الأحمر المات



كذلك، بإمكانك اعتماد مكياج عيون مات باللون الأحمر الداكن، فهو يمنح المرأة إطلالة جريئة ودافئة في الوقت نفسه خلال يوم الحب. استخدميه الى جانب أحمر شفاه ناعم باللون النيود المائل الخوخي. ولاكتمال إطلالتك، طبقي القليل من البلاش الخوخي على عظمة الخدين.

تابعي المزيد : مكياج جريء وعصري من شيلاء سبت



مكياج صارخ باللون الأحمر

مكياج صارخ باللون الأحمر



أما إذا كنت تميلين الى المكياج الأحمر الصارخ، الذي يعد من أساليب المكياج الأنثوية ليوم الحب، بإمكانك اعتماده بأسلوب لافت، من خلال استخدام الأيلاينر الأحمر، بلمسة لامعة، على خط الرمش العلوي والسفلي، وعلى كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك وتحت العين، الى جانب الروج الأحمر والماسكرا، والبلاش الزهري الواضح على عظمتي الخدين.

تابعي المزيد : مكياج ترابي للبشرة الحنطية بأسلوب سلاف فواخرجي



مكياج عيون غرافيكي باللون الأحمر

مكياج عيون غرافيكي باللون الأحمر



بإمكانك أيضاً اعتماد مكياج العيون الأحمر الغرافيكي، الذي يعد من أبرز صيحات المكياج في الوقت الراهن. وهو يرتكز على تمرير الأيلاينر الأحمر بدءاً من مدمع العين وعلى كامل خط الجفن العلوي، وصولاً الى خارج العين، واجعليه موصولاً بخط آخر قصيراً على الجفن الثابت. من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي الروج الأحمر المات.

تابعي المزيد : أفضل طريقة لرسم الأيلاينر الكلاسيكي المجنّح



روج أحمر داكن مع الأيلاينر المسحوب

روج أحمر داكن مع الأيلاينر المسحوب



لا شك أن الروج الأحمر هو من الخيارات المثالية ليوم الحب، فإذا كنت ترغبين في اعتماده، اختاريه باللون الأحمر المخملي المات، الى جانب رسمة الأيلاينر الأسود الناعم، الذي يبدأ من مدمع العين ويمتد على كامل الجفن العلوي، واجعليه مسحوباً الى خارج العين. كذلك، ظللي الجفن الثابت بظل العين الفاتح. ولمنح وجهك إشراقة طبيعي، ضعي البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

تابعي المزيد : مكياج ملون وجريء من إنستغرام