كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 12:34 مساءً - لا تكتمل إطلالة المرأة من دون اختيار تسريحة الشعر المُناسبة لإطلالتها، سواء النهارية كانت أو المسائية؛ إذ تلعب دورًا هامًا في إكمال الإطلالة وابرازها بشكل لافت وجذّاب. ومع أسلوب القفطان المغربي، الذي يُعد من علامة الفخامة والتميّز، جمعنا لك، باقة من أجمل تسريحات شعر تُناسب القفطان المغربي تجمع بين العصرية الشبابية والراقية الفخمة، لتتألّقي سحرًا وجاذبية.



أجمل تسريحات تُناسب القفطان المغربي

أجمل موديلات تسريحات تناسب القفطان المغربي

زيّني شعرك بأجمل موديلات تسريحات شعر تُناسب القفطان المغربي، تضجّ أنوثة وأناقة في آن.

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تسريحة شعر مزيّنة بإكسسوار تُناسب القفطان المغربي

تسريحة لافتة تُناسب القفطان المغربي

إذا كنت ترغبين بلوك ساحر، وبإضافة لمسة عصرية على تسريحتك، ننصحك باعتماد هذه التسريحة التي تُعتبر خيارك الأمثل لإطلالةٍ راقية ومفعمة بالحيوية، ويُمكنك إضافة لمسة ناعمة وهادئة على تسريحتك وتزيينها باكسسوار مميّز.



تسريحة الكعكة لإطلالة ناعمة بالقفطان المغربي

تسريحة ناعمة وعصرية تُناسب القفطان المغربي

تُعتبر هذه التسريحة الخيار الأنسب لجميع أنواع الشعر، سواء كان طويلًا أو متوسط الطول أو القصير. فهي من التسريحات العملية التي تناسب جميع الإطلالات. وأكثر ما يميّزها أنها تمنح شعرك طلّة أنثوية فريدة من نوعها.

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تسريحات تناسب القفطان المغربي بأسلوب الكعكة الملكية

تسريحة شعر فخمة تُناسب القفطان المغربي

تُعتبر من أكثر التسريحات الشعر أناقة وفخامة سواء المُنخفضة منها أو المرفوعة، وهي تُناسب الإطلالات الرسمية. يمكنك أن تزيينها ببعض اكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك أكثر لافتة وجذّابة.

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تسريحة تُناسب القفطان المغربي بأسلوب الويفي العريض

تسريحة شعر تُناسب القفطان المغربي

تسريحة الويفي ستكون الخيار الأمثل لصاحبات الشعر الطويل؛ إذ حتمًا ستزيد من جمال شعرك وتزيد من أنوثتك. لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة لتتألّقي جاذبية وسحرًا سواء الإطلالة النهارية أو المسائية.

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تسريحة تُناسب القفطان المغربي بأسلوب البف

تسريحة شعر ملوكية لإطلالة ساحرة بالقفطان المغربي

تتميّز هذه التسريحة بجاذبيتها القوية، ناهيك عن كونها تٌعد من أجمل التسريحات التي تعتمدها الكثيرات من النجمات والعارضات لما تُضيفه من جمال وأنوثة على كامل الإطلالة، وللمزيد من السحر والأناقة، لا تتردّي في تزيينها ببعض اكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذّابة اكثر.

تسريحة تُناسب القفطان المغربي بأسلوب ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان لإطلالة أكثر جاذبية بالقفطان المغربي

لطالما تربعّت هذه التسريحة على عرش موضة الشعر؛ لما تُضفيه من سحر خاص على الإطلالة، فضلًا عن إبراز جمال ملامح الوجه بشكل لافت، يُمكنك اختيارها لتنعمي بإطلالة عصرية تضجّ أنوثة وأناقة بفضل الحيوية والجاذبية التي تضفيها هذه التسريحة على مظهرك.

تسريحة شعر مسحوبة الى الخلف تُناسب القفطان المغربي

تسريحة شعر أنيقة وساحرة تُناسب القفطان المغربي

تُليق هذه التسريحة الكلاسيكية بالمناسبات الرسمية، وبالطبع ستكون خيارك الأمثل لتعنمي بإطلالة أنيقة وفخمة بالقفطان المغربي. يُمكنك التفنُّن في اعتمادها من خلال تمليس شعرك وسحبه إلى الخلف لتُبرزي جمال ملامح وجهك بأسلوب ساحر.

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تسريحة تُناسب القفطان المغربي بأسلوب الكاريه

تسريحة شعر ناعمة وأنيقة تُناسب الإطلالات النهارية والرسمية على حد سواء

مما لا شك فيه، أن تسريحة الشعر بأسلوب الكاريه تُعدّ من تسريحات الشعر الرائجة والتي تُناسب جميع الإطلالات سواء النهارية العملية أو الرسمية الكلاسيكية. كوني متميّزة باعتمادك هذه التسريحة التي حتمًا ستمنحك إطلالة شبابية مُفعمة بالأنوثة والجاذبية.

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تسريحة شبابية تُناسب القفطان المغربي

تسريحة شعر لإطلالة شبابية عصرية

لإطلالة عصرية وشبابية، ننصحك باعتماد هذه التسريحة مع رفع الخصلات الأمامية عن عينيك وسحبها الى الوراء باستخدام الدبابيس أو مشابك الشعر، مع ترك باقي الشعر منسدلًا يتدلّى على كتفيك.

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تسريحة تُناسب القفطان المغربي بأسلوب عفوي

تسريحة شعر عفوية تُناسب إطلالتك النهارية

إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر تُعبّر عن شخصيتك العفوية وتُناسب إطلالتك العملية بالقفطان المغربي، لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة النابضة بالحيوية والأنوثة في آن، والتي تعكس أسلوبك العفوي والطبيعي، سواء تمّ اعتمادها مع الفرق الوسطي أو الجانبي. ولا تنسي سحب بعض الخصلات الجانبية الى الخلف لاضفاء بعض اللمسات الساحرة.

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