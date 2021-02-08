جسدت شخصية ليلى مراد.. 14 معلومة عن الفنانة الأردنية صفاء سلطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها في برنامج «شو القصة»، تقديم الإعلامية رابعة الزيات، خاصة بعد حديثها عن المنظمات النسوية، وتأييدها لزواج القاصرات تحت سن الـ18عاما، ما جعلها تتصدر محركات البحث جوجل، وتحتل التريند.

وخلال البرنامج تحدثت صفاء سلطان أيضا عن تجاربها العاطفية قائلة: «اللي ارتبطت بهم في مرحلة من المراحل كانوا ذكورا وليسوا رجالا».

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة صفاء سلطان:

1- صفاء سلطان، ممثلة أردنية، ولدت في 14 مارس 1980، وتبلغ من العمر 40 عاما.

2- ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق.

3- ولدت في مدينة عمان الأردنية، وتعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية.

4- كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها.

5- كانت تهوى منذ طفولتها التقليد، وبخاصة الفنانين.

6- أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت فيها 5 سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

7- جسدت السيرة الذاتية، للفنانة الراحلة ليلى مراد، من خلال مسلسل «أنا قلبي دليلي».

هاجمت المنظمات النسوية وتؤيد الزواج المبكر

8- أثارت الجدل مؤخرا بحديثها عن الزواج المبكر، وكذلك المنظمات النسوية؛ إذ قالت: «أنا مع فكرة إن هي إذا رافضة لا متتجوزش، بس هي لو عايزة تتجوز، ليه لأ؟ لازم تتجوز».

وردت عليها المذيعة قائلة إن المنظمات النسوية يمكن أن تمنع هذا الزواج لترد صفاء سلطان عليها قائلة: «أنا ضد هاي المنظمات أصلا أنا ضدها».

معاناتها من التهاب في الكلى واستئصال الرحم

9- عانت من التهاب في الكلى، ومنذ عدة أشهر، طمأنت الفنانة صفاء سلطان، متابعيها بعد إصابتها بهذا المرض، وكتبت عبر حسابها: «الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. بفضل رب العالمين وتعب أطبائي معي مشكورين.. ورضا بابا وماما ودعواتكن الغالية، خرجت من المستشفى، وحالتي الحمدلله منيحة، ومرضي كان عبارة عن التهاب بالكلية، مش كل الشائعات اللي طلعت عن طبيعة مرضي».

10- أجرت عملية جراحية لاستئصال الرحم.

11- كشفت عن عدد زيجاتها، إذ تزوجت مرتين وليس 3 كما هو مشاع، إحداهما من والد ابنتها، ومرة سريًا.

12- وردت شائعات تفيد بزواجها من الفنان طارق مرعشلي، لكنها نفتها.

قصة تعرضها للعنف الأسري وتشجيع ابنتها على خلع الحجاب

13- كانت صفاء أوضحت أنها تعرضت للعنف الزوجي، من زوجها الأول ووالد ابنتها واتخذت قرارا بالانفصال، مؤكدة أن ما شجعها على ذلك هو تلقيها الضربة في مرحلة نضجت فيها شخصيتها؛ فقد أصبحت مستقلة وأم عاملة ودارسة.

14- كشفت أن ابنتها إملي، تعرضت لغسيل مخ على يد إحدى معلماتها بالأردن، التي أخبرتها بأن والدتها ستدخل النار، ما جعل الأولى تقدم على ارتداء الحجاب ومن ثم خلعته في عمر الـ12: «بعض معلماتها يقلن لها شوكة خلفت وردة، وأمك على النار وأنتي على الجنة، ولما خلعت إملي الحجاب صاروا يقولون يا كافرة قلعتي بنتك الحجاب».