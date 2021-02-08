فيروس كورونا: اكتشاف أسلوب غير عادي لإعادة التأهيل بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفاد موقع "Ura.ru" الروسي بأن أطباء من مستشفى المحاربين القدماء بمدينة إيكاتيرينبورغ الروسية بدأوا استخدام "غرفات الضغط" لإعادة تأهيل المرضى الذين شفوا من فيروس كورونا.

ويعتقد موظفو المستشفى أن هذه الغرفة تساعد في إعادة إعمار الرئتين، وكذلك في تشبع أجهزة الجسم الأخرى بالأوكسجين، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الطبيب، يفغيني ديربيشيف، أنه يتم توفير الأوكسجين للغرفة تحت ضغط متزايد.

ودقق: "إذا كان هناك حاجز لمرور الدم نتجاوز هذا الحاجز ونقوم بنقل الأوكسجين وتزويده للخلايا المتضررة جراء الإلتهاب الرئوي".