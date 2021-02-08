«بسملة» تروي قصص تعرضها للتنمر: المستر قالي هحطك ميدالية في جيبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، نماذج مشرفة من ذوي الهمم، للحديث عن تفاصيل مشاركتهم في البطولات الرياضية.

وقالت بسملة أيمن، خلال البرنامج إنها في الصف الثالث الإعدادي، متمنية أن يراها الناس بقلوبهم وليست بنظرتهم، «بيطلعونا في الميديا بيستهزقوا بينا، ويتريقوا علينا، ونيجي نمشي في الشارع أو نقابل ناس كتير، تيجي تضحك علينا، أخواتي أقزام برضه وكنا نرجع من المدرسة نعيط طول الليل، كنا بندبح من جوانا ونتقتل».

وأضافت: «المستر كان بيقولي في الفصل أطلعي واكتبي على السبورة، فبقوله مش هعرف مش طايلة، فيقولي أطلعي أكتبي على السبورة لحسن أحطك ميدالية في جيبي، خلا العيال كلها تضحك عليا، روحت البيت وقولت لماما رجعيلي لبطنك مش عاوزة أشوف الدنيا دي تاني، ومكنتش برضي أحكي حاجة لبابا بس لما عرف، أصر إني أنزل الشارع وشجعني اختار لعبة ألعبها».

وتابعت: «حبيت ألعب كاراتيه بس لما شوفت زمايلي لقيتهم أطول مني، وترددت، فالكابتن شجعني، فدخلت لعبت ودخلت اختبارات وبطولات، الاختبار الأول كان الحزام الأصفر، لعبت فيه وكسبت وخدت ميدالية».

وواصلت: «نفسي الدولة تعمل كاراتيه لقصار القامة، لأن أنا كده مش هعرف أكمل تاني»، لافتة إلى أنها الوحيدة على مستوى العالم الحاصلة على الحزام الأسود من قصار القامة.