أديب يسأل نوال الزغبي عن قوامها والوجه الجميل.. والفنانة: بنام منيح

القاهرة - سمر حسين - صحة

غازلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الإعلامي عمرو أديب خلال اتصال تليفوني لها للحديث عن كليب أغنيتها الجديدة «عقلي وقف» من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد الزعيم، قائلة: «أنت واحشني موت»، ليرد عليها: «وأنتي والله، شو هالطلّة الجميلة»، لترد عليه: «وأنت حبيب قلبي».

وسألت نوال الزغبي، الإعلامي عمرو أديب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، عن رأيه في الكليب، ليرد: «محطوط فيها مجهود كبير في زمن الناس بطلت تحط المجهود ده عشان يطلعوا أغنية للناس».

وأضافت إلى أنها تعشق اللهجة المصرية، والرتم المصري، «لغاية دلوقتي فاكريني إني مصرية»، ليرد عليها الإعلامي: «أنتي مصرية طبعا وحبيبة المصريين كلهم»، لترد: «أنا يشرفني أني أكون مصرية».

وتابع الإعلامي: «ست نوال إنتي عمرك دلوقتي 30.. 31 .. 32، إيه سر الحفاظ على طلتلك وعلى هذا القوام والوجه الجميل؟»، فقاطعته المطربة ضاحكة: «28»، فرد عليها: «تسلملي ضحكتك الجميلة، والله في الزمن ده الواحد لما بيسمع الضحكات الحلوة ويشوف الشكل الحلو ده بيكون سعيد».

وردت عليه المطربة: «بنام كتير منيح، مش أقل من 9 ساعات، وباكل أكل كتير منيح وبعمل سبور كتير، والحمد لله عندي بشرة ما بتكبر، ولا جسمي ولا وجهي، واللي بيشوفني بيقولي عندك 28 أو 30 سنة».

أطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، منذ قليل «كليب» أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، عبر منصاتها الرسمية، وتطبيق «ديزر»، وقناة شركة «روتانا» على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021.

وأغنية «عقلي وقف» باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد وتقول كلماتها:

أطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، منذ قليل «كليب» أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، عبر منصاتها الرسمية، وتطبيق «ديزر»، وقناة شركة «روتانا» على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021.

وأغنية «عقلي وقف» باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد وتقول كلماتها:

ماشوفتش حد في الدنيا

خطفني بنظرة والتانية

وانا اللي عشت طول عمري

بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل

وجالك جري مستعجل

وانا الحب اللي جوايا

كان مشروع ومتأجل

انا عقلي وقف

مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف

علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف

اني بحبك .. اني بحببببك

في الأول خوفت قولت أهرب

بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة

لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة

قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا

في بعادك يوم تقوم ازمة