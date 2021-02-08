«عشت معاها أجمل قصة».. مطرب تونسي يدعي ارتباطه عاطفيا بالفنانة ليلى علوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «فكرة سامي الفهري»، مع الإعلامي الهادي زعيم، المذاع على قناة «الحوار التونسي»، فجر المطرب التونسي شريف علوي، مفاجأة بارتباطه عاطفيًا من ممثلة مصرية، ولكن لم تُكتب لهذه القصة الاستمرار.

ادعى المطرب التونسي، ارتباطه عاطفيًا بالفنانة ليلى علوي، خلال فترة الثمانينيات، إذ قال، «عام 1984،عشت قصة حب مع ممثلة مصرية شهيرة، والتقيت مع ليلى علوي، كنت بشوفها جميلة جدًا، وغاية في السحر، وهي قالت لي أنني جميل جدًا».

شريف علوي: والدة ليلى منعت ارتباطنا.. وعشت معاها أجمل قصة حب

وتابع المطرب التونسي خلال اللقاء والحديث عن قصته مع الفنانة ليلى علوي، متحدثًا بالفرنسية، «هناك بعض المشاكل التي منعتنا من الارتباط، منها أن والدتها كانت تمنعها من الزواج عموما في ذلك الوقت، غير أن المشكلة حُلت وتزوجت بعد ذلك، عشت حكاية كتير حلوة معها».

المطرب التونسي: قلوبنا اتغيرت ومكناش بنتواصل

وأضاف شريف علوي، أنهما التقيا مجددا بمهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، وبعدها لم يتواصلا مرة أخرى، «عام1998، التقينا من جديد، قلوبنا اتغيرت، ومكناش بنتقابل أو نتواصل».

علوي: زوجتي كانت على علم بقصتي مع ليلى

وأشار المطرب التونسي، أن زوجته كانت على دراية بقصته مع الفنانة ليلى علوي، إذ قال «قابلت ليلى علوى، في مهرجان القاهرة السينمائي، وزوجتي كانت على علم بكل شيئ وكانت صديقتها جدًا هي والفنانة يسرا، وتحبهن كتير برشا، مبخبيش عنها أي شئ».

ليلى علوي تنشر صورة مع ابنها

وكانت ليلى علوي، شاركت صورة من الطفولة مع ابنها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة أتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك، عن ابني وسندي وضهري في الدنيا، بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب، خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بدعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه وأكتر».