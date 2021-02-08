قبل زواجها من معز مسعود.. تعرف على أبناء حلا شيحة: اتنين هيحضروا الفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 3 أشهر، أثار الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، الجدل بشأن علاقتهما التي لم يؤكداها أو يقوما بنفيها، حتى أعلنا بشكل صريح حبهما لبعض عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع «إنستجرام»، لتكلل هذه القصة وتتوج أخيرًا بالاحتفال بالزفاف، حيث من المقرر إقامة الزواج، غدًا في أحد الفنادق الكُبرى على كورنيش النيل، بحضور الأسرتين والأصدقاء فقط.

ويأتي ذلك الحفل عقب انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندي الذي اعتنق الإسلام وتزوجا لأكثر من 13 عامًا، لينفصلا رسميا مؤخرًا خلال الأشهر الماضية، بل وتنازلها عن كل حقوقها لإتمام الطلاق حينها، بعدما أسفرت هذه الزيجة عن 4 أبناء، هم «هنا وخديجة وأحمد وعائشة».

وكانت أعلنت الفنانة حلا شيحة، عن انقسام أطفالها، إذ أكدت أن ابنتيها الكبيرتين «هنا وخديجة»، تعيشان مع والدهما في كندا بسبب دراستهما، أما الصغيرين «أحمد وعائشة» فيعيشان معها في مصر، ومن المتوقع أن يكونا شاهدين على حفل زفاف والدتهما من الداعية معز مسعود.

حلا شيحة تتحدث عن أطفالها: اتنين منهم بعيد عني

وخلال استضافتها ببرنامج حلوة رمضان، تحدثت حلا شيحة عن علاقتها بأبنائها، إذ قالت «بعد الانفصال أصبح هناك اثنان من أبنائي يعيشان بعيدا عني مع والدهما في كندا، لأسباب تتعلق بالدراسة، ولأن تواجدهما الآن بعيدا عنها في صالحهما».

وعن أصعب المواقف التي تعرضت لها مع أطفالها، قالت «من أصعب المواقف التي تعرضت لها هو وداعي لأطفالي في المطار، قلبي كان بيتقطع ومبطلتش عياط، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أبعد فيها عنهما منذ 11 عاما».

وكانت حلا شيحة تشارك العديد من الصور مع أبنائها الأربعة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة «انستجرام».

وكانت شاركت «حلا» صورة تجمع بينها وبين ابنها «أحمد» وهي ترتدي الحجاب، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض.. مفيش أجمل من الدعاء بيقين».