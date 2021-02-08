طلبها للزواج عبر «واتساب».. زواج مسنين مصابين بكورونا على كرسي متحرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على كرسي متحرك وبحوزتها باقة من الورود المتعددة الألوان، متوشحة بملابس المستشفى، وفي شعرها طرحة بيضاء اللون، تتلقى التهانئ من الطاقم الطبي، هكذا زفت العروس المسنة روزاريو، صاحبة الـ62 عامًا، لعريسها فرناندو، الذي يكبرها بحوالي 8 أعوام، داخل مستشفى إيزابيل زاندال في مدريد، إذ قررا الزواج لاستكمال الباقي من العمر برفقة بعضهما البعض، ولم يتملك اليأس منهم مثلما يحدث مع البعض بعد الاصابة بالفيروس اللعين، الذي راح ضحيته الملايين في كل بقاع العالم.

العروسان ألبسا بعضهما البعض خواتم الخطبة أمام الطاقم الطبي

كان العريس فرناندو، محاطًا بأجهزة التنفس الصناعي، يلتقط أنفاسه ببطء، إذ كانت العروس بيدها اليسرى خواتم الخطبة، لتقرر الاحتفال بالزفاف داخل المستشفى، ولكن عزما على الزواج في ظل الجائحة، كونهما أصيبا بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

فرنانو وروزاريو يحتفلان بخطبتهما: طلب يدها على واتساب

طلب فرناندو، العريس المسن، يد روزاريو عبر تطبيق «واتساب» وقبلت روزاريو الزواج من فرناندو، بعد ترتيب الأمور تم الاتصال بقس عبر تطبيق المكالمات عن طريق الفيديو، وشارك الموظفون الصحيون في مراسم الزفاف.

رافق الطاقم الطبي العروسين واحتفلوا بهما وبخطبتهما وسط تصفيق حاد، وشارك أعضاء المستشفى مقطع فيديو يوثق لحظات الاحتفال بهما، في أقل من دقيقتين، وتتناثر البلونات الملونة من حولهم.

ومع انتشار فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي، وفقًا للإجراءات الاحترازية، منعت الاحتفالات بالأفراح وحفلات الزفاف، إذ اقتصر على لقطات قصيرة تجمع بين العروسين فضلًا عن اتخاذ الصور والفوتوغرافية توثيقًا لتلك اللحظات والتي يعبر من خلالها كل طرف لحبه للآخر، وهو ما قام به العروسين فرناندو وروزاريو، في آواخر أعمارهم وفي ظل اصابتهم بكورونا.