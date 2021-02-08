الامارات | أصغر نوع زواحف على الأرض.. حرباء بحجم حبة فول سوداني

شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر نوع زواحف على الأرض.. حرباء بحجم حبة فول سوداني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق من العلماء اكتشاف حرباء صُنّفت على أنها أصغر نوع معروف من الزواحف على الأرض، لكنه حذّر من أن القضاء المستمر على الغابات في شمال مدغشقر يهدد بقاءه.

وتحمل الحرباء الفائقة الصغر لدرجة أن بالإمكان وضعها على أطراف الأصابع، اسم «بروكيسيا نانا»، ولها تكوين مشابه لذلك العائد إلى بقية السحالي الأكبر حجماً في العالم.

وقال أمين قسم علم الزواحف في هيئة محفوظات علم الحيوان في ولاية بافاريا الألمانية فرانك غلاو: «اكتشفنا (هذا النوع من الحيوانات) في منطقة جبلية في شمال مدغشقر».

وأوضح أن بعثة ضمت علماء من ألمانيا ومدغشقر اكتشفت الحيوانين، وهما ذكر وأنثى عام 2012، لكنها لم تدرك أنهما بالغان إلا بعد فترة طويلة.

ويبلغ طول جسم الذكر، وهو بحجم حبة فول سوداني، 13.5 ملليمتراً، مع ذيل بطول تسعة ملليمترات. بينما يبلغ حجم جسم الأنثى 29 ملليمتراً من أنفها إلى طرف ذيلها. ويواجه «بروكيسيا نانا» ونوع حرباء صغيرة أخرى، اكتشفه غلاو وزملاؤه على جزيرة قبالة مدغشقر، خطراً بسبب صغر الحجم.

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