الامارات | سيارات فارهة وجوائز في «عروض الشارقة للتسوّق»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات فارهة وجوائز في «عروض الشارقة للتسوّق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد واجهة المجاز المائية في إمارة الشارقة، يوم الجمعة المقبل، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من حملة عروض الشارقة للتسوّق، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالسحب الأخير على السيارات الفارهة المتبقية، كما تنتظر المتسوّقين العديد من المفاجآت والجوائز القيمة، فضلاً عن الاستمتاع بالعروض الترفيهية والمائية، التي تقدمها نافورة الشارقة لسكان الإمارة وزوّارها. وأقيمت مساء يوم الجمعة الماضي في مركز زوايا ووك السحوبات قبل الأخيرة من العروض، خلال البرنامج الأسبوعي الخاص بالحملة، الذي يبث على قناة الشارقة مساء كل جمعة، حيث كانت سيارة الأسبوع الخامس من نصيب الإماراتي سهيل عمر عبد الرحمن، إلى جانب تسليم أربعة فائزين بقسائم مشتريات وجوائز نقدية بقيمة 3000 درهم، فضلاً عن التجارب المميزة التي تقدمها مراكز التسوّق لزوّارها طوال الأسبوع، والتخفيضات الكبرى على أهم العلامات التجارية. وأكد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام العروض، إبراهيم راشد الجروان، أن حركة المبيعات تشهد ارتفاعاً مطرداً مع بدء العد التنازلي لختام عروض الشارقة للتسوّق بموسمها الثاني، حيث يسعى المتسوّقون خلال هذه الفترة إلى الاستفادة من التخفيضات الكبرى المقدمة من المتاجر والمحال المشاركة في العروض، وأيضاً الظفر بالفوز بالجوائز العينية المالية التي رصدتها مراكز التسوّق والأسواق المركزية في الشارقة، مؤكداً أن سكان وزوّار الإمارة سيكونون على موعد من المفاجآت السارة والفعاليات الترفيهية، التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، سواء في الحفل الختامي الذي سيقام في واجهة المجاز المائية، أو في كل الوجهات ومراكز التسوّق بالشارقة، والتي ستقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

من جانبها، أشارت رئيسة قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، هنا السويدي، إلى أن عروض الشارقة للتسوّق أسهمت في دفع قطاع تجارة التجزئة بالإمارة، مثنية على التجاوب الفاعل من قبل مراكز التسوّق في إنجاح فعاليات العروض، من خلال البرامج التي قدمت إلى الجمهور والمزايا المشجعة للمتسوّقين.

• إماراتي ظفر بسيارة الأسبوع الخامس.

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