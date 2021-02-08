الامارات | «إكسبوجر 2021»: سلامة الزوار في مقدمة أولويات المهرجان

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر 2021»: سلامة الزوار في مقدمة أولويات المهرجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، مكان إقامة النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر 2021)، الذي تستضيفه الشارقة، من 10 إلى 13 الجاري، في مركز إكسبو الشارقة. وتفقّد التحضيرات الجارية، وبشكل خاص الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على صحة الزوار والمشاركين وسلامتهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إنه «في الوقت الذي نستعد لاستضافة إحدى أهم وأبرز الفعاليات في مجال التصوير، فإننا نضع صحة الزوار والمشاركين وسلامتهم في مقدمة أولوياتنا، لذلك نحن نعمل عن كثب مع السلطات الحكومية المعنية لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة في (إكسبو)، وتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها ليحظى الجمهور بتجربة ممتعة وآمنة خلال المهرجان».

وأضاف: «فيما نلتزم من جانبنا بتطبيق البروتوكولات الصحية، نرجو من ضيوفنا التعاون معنا بشكل كامل، والتقيد بالإجراءات المتبعة خلال فترة وجودهم في المهرجان، ونتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، آملين أن يحقق النجاح الذي نسعى إليه».

وأطلعت اللجنة المنظمة للمهرجان الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال جولته، على الإجراءات الصحية المتبعة، بما فيها تحديد عدد الزوار بـ2000 شخص خلال فترة زمنية معينة، ضمن مساحة تمتد على 18 ألفاً و810 أمتار مربعة، وعدد المشاركين في ورش العمل بـ20 شخصاً في كل ورشة، إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار في جميع نقاط الدخول، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة والدقيقة، وسياسة التباعد الاجتماعي ومعايير الصحة العامة.

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