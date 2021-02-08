الامارات | عاصفة تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غطت سحب من الغبار الرملي الذي حملته الرياح من الصحراء، سماء فرنسا، أول من أمس، ما أدى إلى «تلوين» أجواء جنوب البلاد وشرقها باللون الأصفر.

وأوضحت هيئة «ميتيو فرانس» على موقعها الإلكتروني، أن «الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الايبيرية تسبب في تيارات هوائية قوية من الجنوب جلبت الرمال من الصحراء إلى فرنسا»، مضيفة أن «وجود الرمال في الأجواء أعطى لوناً أصفر برتقالياً للسماء في جنوب فرنسا وشرقها ووسط شرقها».

ونشر مستخدمو الشبكات الاجتماعية صوراً لمناطق مختلفة، من تولوز إلى ستراسبورغ، مروراً بمدينة ليون تظهر مواقع شهيرة تحت تأثير الظاهرة.

ومنشأ العاصفة الرملية هو منخفض قبالة المغرب رفع الغبار الذي حملته الرياح بعد ذلك.

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