الامارات | أسبوع من تجارب الحياة البرية في «ذا جرين بلانيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع من تجارب الحياة البرية في «ذا جرين بلانيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ذا جرين بلانيت»، الغابة المطيرة الوحيدة من نوعها في دبي، أمس، عن إطلاق تجارب للحياة البرية للمقيمين والمستكشفين في مدينة دبي، لتتيح لهم فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة للغابات الاستوائية، وتجربة أنشطة مختلفة في كل يوم من أيام الأسبوع.

وتشمل تجارب الحياة البرية الاستوائية يوم الأحد «الأطفال يطعمون الأسماك»، ويوم الإثنين «كن حارساً لحديقة الحيوانات»، ويوم الثلاثاء «لقاء وطعام لذيذ»، والأربعاء «عرض تناول الطعام في كافيه ذا جرين بلانيت»، والخميس «عرض مغامرات الحيوانات». ويستضيف «كافيه ذا جرين بلانيت» مجموعة من علماء الأحياء للقاء المستكشفين الصغار، والتفاعل عن قرب مع العديد من الحيوانات والأفاعي والعناكب والسحالي الشهيرة في «ذا جرين بلانيت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news