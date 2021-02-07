بعد تغير ملامحها.. «زينب» بطلة البيه البواب: أنا مكنتش جربانة ونضفت «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بلون بشرتها وإجادتها لطريقة الخطاب والحديث الملائم للشخصية، وأداءها في التجسيد، استطاعت الفنانة مهجة عبدالرحمن، خطف الأنظار منذ 1987، بدور زينب في الفيلم الشهير البيه البواب، أمام العملاق الراحل الفنان أحمد زكي.

مهجة عبدالرحمن، التي عُرفت بدور زينب، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، فعلى الرغم من مشاهدها القصيرة لكنها استطاعت ترك بصمتها.

وعلى الرغم من ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن نشر الفنانة لصورها مؤخرًا عرضها لبعض التعليقات الصادمة، التي بدأت بمقارنة ملامح الفنانة اليوم، بملامحها خلال ظهورها بالفيلم، الأمر الذي أثار ضيقها.

مهجة عبد الرحمن: «أنا مكنتش جربانة ونضفت»

من جانبها عقبت الفنانة مهجة عبدالرحمن، على التعليقات الصادمة التي تلقتها، قائلة: «أنا مش عارفة فيه ايه، ما كل حاجة بتتغير، وأكيد الشكل واللبس بتاع شخصيتي في أي فيلم مش هو شخصيتي وشكلي الحقيقي ده عشان تمثيل».

وعن مقارنة ملامحها السابقة بما هي عليه الآن، قالت الفنانة لـ «هن»: «أنا مكنتش جربانة ونضفت، أنا طول عمري شيك».

كنت باخد أجرتي بالأسبوع

وأشارت الفنانة إلى دورها بفيلم البيه البواب، مؤكدة أنها كانت سعيدة للغاية بالعمل مع الفنان الراحل أحمد زكي: «كان متواضع ومتفاهم وبنراجع كل المشاهد، والوقت كان حلو، واتشهرت من الفيلم ده لشكل كبير لأني نجحت فيه وأديت فيه بشكل كويس، واتقنت الشخصية».

عملت إعلان أحمد زكي ببلاش

أما عن مشاركتها في إعلان إحدى مستشفيات السرطان، الذي أُهدى للراحل أحمد زكي، أكدت إنها لم تتقاضى أجره: «ده عشان الأطفال وعن المرض الوحش، مخدتش فيه فلوس طبعًا».

أنا مش كومبارس

وأعربت الفنانة عن ضيقها لاعتقاد البعض أنها صاحبة مشاهد ثانوية: «أنا مش كومبارس، أنا بقدم أدوار كويسة علقت مع الناس».

الجدير بالذكر إن «مهجة» شاركت في عديد من الأفلام، على رأسها المدبح، شوادر، التوت والنبوت، وبيت القاصرات.