بسنت نور الدين من أحد فنادق الأقصر: نظمولي عشاء رومانسي رغم إني مليش شريك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آخر فيديوهات لها من خلال زياتها لأحد الفنادق السياحية محافظة الأقصر، والمشاركة في مبادرة «شتي في مصر».

وأوضحت «بسنت» في مقطع الفيديو، أن الفندق من أشهر الفنادق في الأقصر، وشهد استقبال الأميرة ديانا، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، كما أنه يتمتع بأنه يطل على النيل والمناظر الطبيعية.

وتوجد الفرقة الشعبية الموجودة في فيلم «عسكر في المعسكر» كانت في استقبال «بسنت» عند الفندق: «عاملين بهجة»، بحسب حديثها في الفيديو، الذي أوضح أيضًا الإجراءات الوقائية التي يتخذها الفندق: «عندهم التزام إجباري في الكراسي.. ومعقمات في كل حتة».

واختتمت «بسنت»، بأن الرحلات التي نظمها الفندق لها، كان من ضمنها عشاء رومانسي: «الفندق جميل ومريح تقدر تستمع بكل لحظة فيه.. ونظمولي عشاء رومانسي رغم إني مليش شريك.. وملناش في العشاء الرومانسي نصيب والجو كان سقعة وقعدت جوا والمكان جميل ودافي جوا».

جوجل تختار بسنت نور الدين لإجراء حوار هام

وكانت المرشدة السياحية بسنت نور الدين أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن جوجل اختارها لتجري حوارًا هامًا حول مشروع أثري جديد تطلقه المنصة العالمية.

وكتبت «بسنت»: «حاسة بسعادة و تقدير كبير، أن منصة ضخمة عالمية زى «جوجل للفنون و الثقافة» بالتعاون مع «مركز البحوث الأمريكي» فى مصر يختاروني لعمل حوار مع عالمة الأثار المصرية دكتورة «ياسمين الشاذلي».

وأوضحت سبب اختيارها لإجراء الحوار قائلة: «بمناسبة تعاونهم لإطلاق مشروع ضخم، اسمه «الحفاظ على تاريخ و تراث مصر المتنوع»، للمساعدة في الحفاظ على جزء من آثار مصر المختلفة باستخدام التكنولوجيا».

وتابعت حديثها طالبة من متابعيها كتابة الأسئلة: «اكتبوا كل الأسئلة اللى نفسكم تعرفوها عن آثار وتاريخ مصر فى التعليقات، علشان اسألها لدكتورة «ياسمين الشاذلي» في حوار سوف يتذاع على صفحتى يوم 29 يناير، في انتظار أسئلتكم في التعليقات».