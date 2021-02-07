قبل زواجها من معز مسعود.. صور عقد قران حلا شيحة الأول: «اتطلقت قبل الفرح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستعد الفنانة حلا شيحة، غدًا الاثنين، لعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود، عقب انقضاء عدتها بعد انفصالها عن زوجها الكندي السابق ووالد أطفالها.

الفنانة حلا شيحة مرت بتحولات جذرية خلال سنوات الماضية، بعدما ارتدت الحجاب، واعتزلت الفن لسنوات ارتدت فيهما النقاب، وتركت البلد، واكتفت بزوجها الكندي وأطفالها، لتقرر بعد 11 عامًا من الاختفاء العودة مُجددًا للفن، وهي تنزع النقاب والحجاب تمامًا.

حلا تزوجت من نجم فرقة «وسط البلد» الفنان هاني عادل، عقب ارتداءها الحجاب على الفور، بعد قصة حُب جمعتهما انتقت بعقد القران، الذي كان بسيطًا للغاية، فكانت الزيجة الاولى لحلا، والثانية للأخير حيث تزوج من قبل من سيدة فرنسية.

عقد زواج اتسم بالبساطة، ظهرت فيه الفنانة بملابس عادية، وحجاب طويل وتقليدي، متخلية تمامًا عن المكياج.

ولم يحضره الكثير، حيث لم تظهر الصور حضور رموز الفن بشكل كثيف.

وعلى الرغم من عقد القران، إلا أن الثنائي تم الطلاق بينهما قبل حفل الزفاف بأيام، وعلى الفور التزم الثنائي الصمت دون الإعلان عن تفاصيل الانفصال وأسبابه.

وكانت تداولت الكثير من الشائعات حول أسباب الانفصال، فرجح البعض أن يكون مطرب الفرقة الشهير عاد لزوجته الأولى، بينما وجد البعض أن حلا قررت الالتزام والابتعاد تمامًا عن الوسط الفني حينها، الأمر الذي لم يوضح حتى الآن.

حلا شيحة تعترف بحبها للداعية

وكانت الفنانة حلا شيحة، اعترفت خلال الفترة الأخيرة بحبها للداعية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «هذا ما أنت عليه حبيبي، معز مسعود، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال».

وتابعت: «ولتعارفوا، كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه، وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم».

واستطردت حلا: «‎الفيديو ده مهم، وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين، وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان، فخورة إني في رحلتك».