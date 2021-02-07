أول أفلامها لـ هند صبري ودافعت عن المرأة.. معلومات عن الراحلة مفيدة التلاتلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت المخرجة السينمائية التونسية ووزيرة الثقافة السابقة، مفيدة التلاتلي، اليوم، عن عمر 74 عامًا، ما أثار حالة من الحزن والآسى في قلوب محبيها داخل الوسط الفني وبخاصة المقربين منها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المخرجة السينمائية مفيدة التلاتلي:

- مفيدة التلاتلي، ولدت في 4 أغسطس عام 1947، في سيدي بورسعيد.

- درست السينما في باريس، عام 1968.

- عملت لسنوات عدة في التلفزيون الفرنسي.

- كانت أولى أعمالها الإخراجية، فيلم صمت القصور، بطولة الفنانة التونسية هند صبري، والذي عرض في مهرجان كان السينمائي وحصل على العديد من الجوائز عالميا.

- أخرجت فيلم موسم الرجال عام 2000 .

- أخرجت فيلم نادية وسارة، عام 2004.

- هجرت العمل السينمائي عندما علمت بإصابة أمها بمرض الألزهايمر.

- في عام 2001 تم اختيارها كعضوة في لجنة مهرجان كان السينمائي.

-تم اختيارها كوزيرة للثقافة في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي عقب الأطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والتي تشكلت في 17 يناير 2011.

- أعلن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في مصر، إهداء دورته الخامسة المقررة هذا العام إلى المخرجة الراحلة التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها.

درة تنعى مفيدة التلاتلي: رحلتي مبكرًا.. كنت أتمنى أن أراك مرة أخيرة

ومن جانبها، قالت عنها الفنانة التونسية درة، أنها غيرت أحلامها وحياتها من خلال النظر إليها، ونعتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «لازلت لا أصدق رحيل المخرجة التونسية المبدعة مفيدة التلاتلي.. نحن نفقد في آخر سنتين الجيل الذي جعلنا نحب السينما والفن في الوطن العربي.. رحلتي مبكرا يا مفيدة».

وأضافت: «أعرف أن روحا حساسة مثلك تستطيع تحمل هذا العالم.. الله يرحمك ويدخلك نعيم جناته لن أنساك أبدا، لقد غيّرت أحلامي وحياتي من خلال النظر إليّ أنت رأيتني كممثلة قبل أن أعرف ذلك.. كنت أتمنى أن أراك مرة أخيرة.. أتمنى أن ترقد روحك بسلام».