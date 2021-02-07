كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى سرطان الكبد؟.. وهذا هو علاجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

لقد احتل فيروس كورونا أذهان وجهود الجميع تقريبًا، لكن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يعانون منه، حيث أشارت تقارير إلى أن أكثر من 95 في المائة من حالات الوفاة للمرضى المصابين بفيروس كورونا حدثت بسبب الأمراض المزمنة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE أن حالات مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة والسرطان يمكن أن تزيد من خطر وفاة المريض بالفيروس.

ويعتبر مرضى سرطان الكبد أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لـ كوفيد -19، ويخبرنا الدكتور سانتوش بي باتيل، استشاري الأشعة التداخلية للأعصاب والأوعية الدموية، عن العلاج المتاح لعلاج هذه الفئة، وفقا لموقع "thehealthsite".

لا يختلف الأمر بالنسبة للمرضى الذين يعانون من السرطان مثل سرطان الكبد، يقول الدكتور سانتوش بي باتي ، استشاري الأشعة التداخلية للأعصاب والأوعية الدموية في مركز الأوردة: "سرطان الكبد هو رابع سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان، مع زيادة ثلاث مرات في حدوث حالات جديدة خلال الأربعين عامًا الماضية".

ما هو سرطان الكبد.. ومن من المرجح أن يصاب به؟

سرطان الكبد هو نوع من السرطانات يبدأ في الكبد، هناك نوعان من سرطان الكبد: سرطان الكبد الأولي والثانوي.

يصيب سرطان الكبد الأولي عادةً الأفراد الذين أصيبوا بالفعل بمرض كبدي متقدم أو تليف الكبد (عادةً نتيجة عدوى فيروس التهاب الكبد B أو C)، أو مرض الكبد الكحولي أو مرض الكبد الدهني، يتطور سرطان الكبد الثانوي نتيجة لأنواع أخرى من السرطان تهاجم أجزاء أخرى من الجسم مثل الأمعاء والرئتين والثدي وما إلى ذلك.

كيف يمكن لمرضى سرطان الكبد أن يخضعوا للفحص أو العلاج خلال جائحة فيروس كورونا؟

لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة، لا سيما فيما يتعلق بعلاج وشفاء مرضى سرطان الكبد المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

يعد البحث عن التحصين والارتباط بالظروف الحالية الأخرى أمرًا جديدًا إلى حد ما، ولهذا السبب، يكشف الدكتور سانتوش بي باتيل، الإجابة.

يشرح الدكتور باتيل: "المرضى الذين يخضعون لمراقبة طويلة الأمد لورم الكبد معرضون لخطر التعرض لمراحل متقدمة من السرطان دون اكتشافه دون توافر مراقبة مناسبة على نطاق واسع، بسبب الوباء المستمر، يجد المرضى صعوبة في استشارة المهنيين الطبيين، كما تم تأجيل العمليات الجراحية بسبب نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية وعدم توفر العيادات الخارجية وخطر انتشار فيروس كورونا أثناء إجراءات التخدير العام

إذا كنت شخصًا يتلقى علاجًا من السرطان، فيجب عليك اتباع إرشادات طبيبك، يقترح الدكتور باتيل أن التطبيب عن بعد باستخدام الاستشارة بالفيديو هو أحد المنصات حيث يمكن للمرضى الآن طلب المشورة الطبية، في حين أن بعض علاج مرضى السرطان يمكن أن يتأخر، فإن البعض الآخر لا يستطيع ذلك، يمكن تقديم علاجات الأشعة التداخلية الحديثة بأمان للمرضى المؤهلين لأنها إجراءات يومية طفيفة التوغل ولا تتطلب التخدير، ستعمل الإقامة القصيرة في المستشفى أيضًا على تقليل التعرض لفيروس كورونا.

هل من الآمن لمرضى سرطان الكبد الحصول على لقاح فيروس كورونا؟

الآن بعد أن أصبحت اللقاحات متوفرة، فإن مسألة "الحصول على لقاح أو عدم التطعيم" باقية في أذهان الناس، خاصة بالنسبة لشخص يعاني من مرض مزمن.

يوضح الخبير أن "الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل السرطان، قد يتم تطعيمهم إذا لم يكن لديهم أي تناقضات- أي ليس لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة تجاه أي مكون من مكونات اللقاح".

على الرغم من أن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاحات آمنة للاستخدام لمرضى السرطان، يقول أخصائيو الأشعة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

هناك حاجة إلى مزيد من البيانات حول سلامة وفعالية لقاحات COVID-19 لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بسبب حالة طبية أساسية أو علاجات مثبطة للمناعة، بل من الممكن أن يكون لدى هؤلاء الأفراد استجابة أضعف للقاح، وفي الوقت نفسه، يجب على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الاستمرار في اتباع جميع الإرشادات الحالية لحماية أنفسهم من التعرض لكورونا".

ما هي الخيارات المتاحة لعلاج سرطان الكبد؟

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأورام الانفرادية ووظائف الكبد المحفوظة، يظل الاستئصال الجراحي هو العلاج الأول بالنسبة لهم.

زرع الكبد هو العلاج الموصى به لأولئك الذين يعانون من خصائص الورم ضمن معايير الزراعة.

وأوضح الخبير كذلك أن 10-20 في المائة فقط من المرضى مرشحين للاستئصال/ الزرع بسبب عبء الورم أو وجود انتشار خارج الكبد أو مدى انتشار أمراض الكبد الكامنة، توفر طرق العلاج الإشعاعي التداخلي الجديدة وغير الغازية بصيص أمل لبقية مرضى سرطان الكبد.

فيما يلي أحدث خيارات العلاج طفيفة التوغل المتاحة لسرطان الكبد:

العلاجات الاستئصالية المضادة للسرطان تتضمن:

الاجتثاث بالترددات الراديوية، والاستئصال بالموجات الدقيقة، والعلاج بالتبريد والعلاج الكهربائي غير القابل للعكس.

من خلال العلاجات الاستئصالية، يُدخل اختصاصيو الأشعة التداخلية مسبارًا صغيرًا يشبه الإبرة مباشرةً في الورم باستخدام إرشادات الصور الحية لتحديد موقعه بدقة، اعتمادًا على نوع العلاج، يتم بعد ذلك تمرير الحرارة أو البرودة أو الطاقات الكهربائية المراقبة من خلال المسبار لتدمير ورم الكبد.

العلاجات المضادة للسرطان عبر الشرايين

باستخدام هؤلاء، يستخدم أخصائيو الأشعة التداخلية أو أطباء الأورام إرشادات الصور الحية لدفع أنبوب صغير، يسمى القسطرة الدقيقة، من خلال ثقب صغير في فخذ المريض أو رسغه حتى يصل إلى الأوعية الدموية التي تغذي ورم الكبد، بمجرد وضعها في مكانها، تُستخدم القسطرة الدقيقة لتوصيل جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي إلى المكان المحدد، عند توصيل الكرات المجهرية بأدوية العلاج الكيميائي، يسمى هذا العلاج الانصمام الكيميائي عبر الشريان (TACE)عند توصيل الكرات المجهرية.