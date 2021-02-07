تحذير من خطر ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشف فريق بقيادة باحثين من جامعة كامبريدج في دورية Nature، أن طفرات الفيروس المسبب لكورونا المشابهة لتلك الموجودة في المتغير البريطاني يمكن أن تظهر في حالات العدوى المزمنة، حيث يمكن أن يوفر العلاج على مدى فترة طويلة للفيروس فرصًا متعددة للتطور.

وتمكن الباحثين وفق ما ذكر موقع medicalxpress من ملاحظة تحور السارس- CoV-2 في حالة مريض منقوص المناعة يعالج ببلازما النقاهة، وجدوا ظهور طفرة رئيسية شوهدت أيضًا في المتغير الجديد الذي أدى إلى إجبار المملكة المتحدة مرة أخرى على الإغلاق الصارم، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن البديل نشأ من هذا المريض.

أظهر الفريق أنه باستخدام نسخة اصطناعية من بروتين سبايك للفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر تحدث تغييرات معينة في الشفرة الجينية- الطفرة التي شوهدت في المتغير B1.1.7 – والتي جعلت الفيروس معديًا على الخلايا مرتين أكثر من السلالة الأكثر شيوعًا.

وأوضحوا أن الفيروس المسبب لفيروس كورونا، هو فيروس بيتا كورون، يتكون RNA الخاص به - شفرته الجينية - من سلسلة من النيوكليوتيدات (هياكل كيميائية ممثلة بالحروف A و C و G و U)، وعندما يكرر الفيروس نفسه، يمكن نسخ هذا الرمز بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء، تُعرف باسم الطفرات، تمتلك فيروسات كورونا معدل طفرة متواضع نسبيًا عند حوالي 23 بديلاً للنيوكليوتيدات سنويًا.

وعبر الفريق عن قلقله بشأن الطفرات التي قد تغير بنية "البروتين الشائك"، الموجود على سطح الفيروس، مما يمنحه شكلًا يشبه التاج المميز، ويستخدم الفيروس هذا البروتين ليرتبط بمستقبل ACE2 الموجود على سطح خلايا المضيف، مما يسمح له بالدخول إلى الخلايا حيث يخطف أجهزته للسماح له بالتكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم، وتستهدف معظم اللقاحات الحالية المستخدمة أو التي يتم تجربتها بروتين سبايك وهناك قلق من أن الطفرات قد تؤثر على فعالية هذه اللقاحات

حدد الباحثون نوعًا معينًا من الفيروس يتضمن تغييرات مهمة يبدو أنها تجعله أكثر عدوى من خلال حذف الأحماض الأمينية ΔH69 / ΔV70 في جزء من الارتفاع، والبروتين هو أحد التغييرات الرئيسية في هذا البديل.

على الرغم من اكتشاف حذف ΔH69 / ΔV70 عدة مرات، إلا أن العلماء لم يروهم يظهرون داخل الفرد حتى الآن، ومع ذلك، في دراسة نُشرت اليوم في دورية Nature ، وثق باحثو كامبريدج كيف ظهرت هذه الطفرات في مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 تم إدخاله إلى مستشفى أدينبروك ، وهو جزء من مؤسسة NHS التابعة لمستشفيات جامعة كامبريدج.

كان الشخص المريض رجلاً في السبعينيات من عمره كان قد تم تشخيصه سابقًا بسرطان الغدد الليمفاوية من الخلايا البائية الهامشية وتلقى مؤخرًا علاجًا كيميائيًا، مما يعني أن جهازه المناعي تعرض لخطر، وتم تزويد المريض بعدد من العلاجات، بما في ذلك عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات والبلازما النقاهة - أي البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة مأخوذة من دم المريض الذي نجح في إزالة الفيروس من نظامه، على الرغم من استقرار حالته في البداية، إلا أنه بدأ في التدهور لاحقًا، وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة وتلقى مزيدًا من العلاج، لكنه توفي لاحقًا.

خلال إقامة المريض، توفرت 23 عينة فيروسية للتحليل، معظمها من أنفه وحنجرته، تم تسلسل هذه كجزء من COG-UK، في هذه التسلسلات لاحظ الباحثون تحور جينوم الفيروس.

بين اليومين 66 و 82 ، بعد أول إدارتين من مصل النقاهة، لاحظ الفريق تحولًا جذريًا في تعداد الفيروس، مع متغير يحمل عمليات حذف ΔH69 / ΔV70 ، جنبًا إلى جنب مع طفرة في بروتين سبايك المعروف باسم D796H ، لتصبح سائدة، وعلى الرغم من أن هذا المتغير بدا وكأنه يتلاشى في البداية، إلا أنه ظهر مرة أخرى عندما تم إعطاء الدورة الثالثة من العلاج بالريمديسفير والبلازما النقاهة.

وقال البروفيسور رافي جوبتا- من معهد كامبريدج للمناعة العلاجية والأمراض المعدية، الذي قاد البحث: "ما نراه كان في الأساس منافسة بين أنواع مختلفة من الفيروس، ونعتقد أنه كان مدفوعًا بعلاج البلازما في فترة النقاهة".

وتابع: "الفيروس الذي انتصر في النهاية- والذي كان لديه طفرة D796H وحذف ΔH69 / ΔV70 - اكتسب في البداية أثناء العلاج بالبلازما في فترة النقاهة قبل أن تتفوق عليه سلالات أخرى، ولكنه ظهر مرة أخرى عند استئناف العلاج، وإحدى الطفرات هي في المتغير الجديد في المملكة المتحدة، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن مريضنا كان في المكان الذي نشأ فيه".

واختبر الباحثون نسخة اصطناعية من الفيروس مع حذف ΔH69 / ΔV70 وطفرات D796H بشكل فردي وجماعي، جعلت الطفرات المشتركة مع الفيروس أقل حساسية للتحييد بواسطة بلازما النقاهة، على الرغم من أنه يبدو أن طفرة D796H وحدها كانت مسؤولة عن تقليل الحساسية للأجسام المضادة في البلازما، وأدت طفرة D796H وحدها إلى فقدان العدوى في غياب البلازما، وهي نموذجية للطفرات التي تكتسبها الفيروسات من أجل الهروب من الضغط المناعي.

وجد الباحثون أن حذف ΔH69 / ΔV70 في حد ذاته جعل الفيروس معديًا مرتين مثل البديل السائد سابقًا، معتقدين أن دور الحذف كان للتعويض عن فقدان العدوى بسبب طفرة D796H، كما يعتبر هذا النموذج كلاسيكيًا بالنسبة للفيروسات، حيث تتبع طفرات الهروب أو تصاحبها طفرات تعويضية.

وأضاف البروفيسور جوبتا: "بالنظر إلى أن كلًا من اللقاحات والعلاجات تستهدف بروتين السنبلة، الذي رأيناه يتحور في مريضنا، فإن دراستنا تثير الاحتمال المقلق بأن الفيروس يمكن أن يتحور ليتفوق على لقاحاتنا".

"من غير المحتمل أن يحدث هذا التأثير في المرضى الذين يعانون من أجهزة مناعية عاملة، حيث من المحتمل أن يكون التنوع الفيروسي أقل بسبب التحكم المناعي بشكل أفضل، لكنه يسلط الضوء على الرعاية التي نحتاجها عند علاج المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، حيث يمكن أن يحدث تكاثر الفيروس لفترات طويلة، مما يعطي فرصة أكبر لتحور الفيروس".