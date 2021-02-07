غير تنظيف الملابس.. 7 استخدامات لمنظف الغسيل قد لا تعرفينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

منظف الغسيل عامل قوي يمكنه فعل أكثر بكثير من مجرد تنظيف ملابسك، لذا تحقق من هذه الطرق الأخرى لاستخدامات منظف الغسيل، كما أورد موقع "readersdigest".

1- يزيل بقع التنجيد:

من المنطقي أن نفس خصائص مقاومة البقع التي تساعد في تنظيف ملابسك، تعمل أيضًا على التنجيد والسجاد، لذا ضعي مسحوق منظف الغسيل على البقعة، ثم افركي برفق بقطعة قماش مبللة لتوزيع المنظف على البقعة، ثم انتظري خمس دقائق، وكرري العملية حتى تختفي البقعة.

2- غسيل السيارة:

يعمل منظف الغسيل العجائب في غسل الجزء الخارجي من سيارتك حيث إنه يزيل الأوساخ بسهولة، ولكن تأكد من تخفيفه بالماء، حتى لا يضر بطلاء السيارة.

3- تنظيف الأرضيات:

تعمل إنزيمات التنظيف في منظف الغسيل بشكل رائع في إزالة الأوساخ من الأرضيات، لذا املأ دلو الممسحة بالماء الساخن، ثم أضف ملعقة صغيرة من منظف الغسيل.

4- تنظيف رفوف الفرن:

لتنظيف أرفف الفرن التي تحتوي على دهون، ضعيها في حوض الاستحمام واملأيها بالماء الساخن حتى تغمر الرفوف بالمياه، ثم أضيفي 3/4 كوب من منظف الغسيل واتركيه طوال الليل، ثم افركي الأوساخ والدهون بإسفنجة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

5- معالجة البقع:

يمكن معالجة البقع الأنزيمية مثل العشب والدم مسبقًا بمنظف الغسيل، لذا صب المنظفات السائلة مباشرة على البقعة، ثم قومي بفرك القماش برفق معًا، أو استخدم فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات للمساعدة في عمل المنظف في ألياف الثوب بحركة دائرية، ثم اغسل الثوب كالمعتاد.

6- فك انسداد المصرف:

قبل الاتصال بالسباك، جرب هذه الحيلة لفك انسداد المصرف المسدود، لذا اسكب ربع كوب من منظف الغسيل السائل في الحوض، ثم اسكب ببطء كوب من الماء المغلي في البالوعة، ويعمل الماء الساخن والمنظف معًا لطرد الانسداد فورًا.

7- تنظيف الجدران وأسطح الحمامات:

اخلطي 1/3 كوب من المنظف مع الماء، وسيساعدك ذلك على تنظيف الجدران وأسطح الحمامات.