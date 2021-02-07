متزوج ولديه طفلة.. معلومات عن المصارع تايلر ريكس المتحول إلى أنثى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ نجم المصارعة الأمريكي الشهير جابي توفت، المعروف باسم تايلر ريكس، متابعيه وعشاقه أمس، عقب إجراءه عملية تحول جنسي، حيث تحول إلى امرأة، مؤكدًا أن رحلته كانت مثيرة للغاية.

وأكد المصارع في بيان له أنه مر بالعديد من المراحل الصعبة حتى أصبح يستطيع يواجه العالم حاليًا بكل فخر خلال الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

وشارك المصارع الشهير، متابعيه عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، صورة عقب التحول لأنثى، مدونًا: «هذا أنا في ثوبي الجديد بلا خجل، هذا هو الجانب الذي اختبأ لسنوات في الظل، كنت خائف مما قد يظنه العالم تجاهي، خائف من ردود أفعال عائلتي وأصدقائي ومتابعيني، لكن اليوم لم أعد خائفا، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أنا أحب نفسي».

ويرصد «هن» في السطور التالية، معلومات عن المصارع الشهير.

من هو المصارع تايلر ريكس؟

من مواليد 1 نوفمبر 1978

وُلد في سان فرانسيسكوز

التحق بكلية سانتا روزا جونيور في كاليفورنيا من 1996-1999 .

درس لفنون التطبيقية في سان لويس عام 2000.

مصارع محترف أمريكي متقاعد.

احتل بطولة FCW Florida للوزن الثقيل مرة واحدة وبطولة FCW Florida Tag Team مرتين، مرة مع Joe Hennig ومرة ​​مع Johnny Curtis.

تقاعد من المصارعة المحترفة في عام 2014.

يعمل حاليًا في مجال التسويق.

تزوج من زوجته بريسيلا فييوليو 2002.

لديه ابنة واحدة تدعى «ميا»، ولدت في نوفمبر 2011.

في صيف عام 2019، خضع المصارع لعملية قلب مفتوح.

أسس مع زوجته شركة لياقة بدنية.