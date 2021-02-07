«جوزني بنتك».. قصة حب مي عمر ومحمد سامي: فسخنا الخطوبة 5 سنين «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت نجاحات ساحقة منذ أن أطلت على شاشات التلفزيون، إذ عُرفت بأنوثتها وجمالها، بعدما تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، ومن ثم بدأت بعمل دراسات في المسرح، فضلًا عن قرر إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن أسرتها خوفًا من الشعور بالصدمة، هي الفنانة مي عمر التي تألقت في مسلسل لؤلؤ، محققة صدى كبير على مستوى الوطن العربي.

ويتزامن اليوم 7 فبراير، يوم ميلاد الفنانة مي عمر، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة حبها مع المخرج محمد سامي.

روى المخرج محمد سامي، قصة زواج من مي عمر، خلال استضافتهم في برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلا: «عندنا قصة كبيرة جدًا، كنا مع بعض في الجامعة، وأنا مشيت بعد سنة وكنا صحاب جدًا لمدة 3 سنين، وبعدين حبيتها، وقررت أخطبها، بس مكنتش لسه محبتنيش».

محمد سامي: كنت بروحلها في كل مكان تكون فيه

وتابع «سامي» خلال حديثه عن قصته هو وزوجته مي عمر: «كان عندها دايما خوف من الارتباط، وقعدت عملت كل حاجة في الدنيا، زي أقولها إنتي فين، وأروحلها مع إني مببقاش في نفس المكان».

وأضاف: «قولتلها إديني رقم باباكي قالتلي لا، لمحته على موبايلها وحفظته، واتصلت بيه قولتله أنا محمد سامي مبشتغلش حاجة خالص وعايز أخطب بنتك».

«بعد يومين اتصلت بيه قولتله كلمتك من يومين أخطب بنتك ومردتش عليا»، بهذه العبارة واصل سامي حديثه، قائلًا: « لقيته جالي مكتبي ولقينا بعض في الهوايات، وروحنا زورنا بيتهم وخطبتها».

وكشف «سامي» كواليس العلاقة: «والدها شافني وأنا بتخانق ولقيته بيتصل بيا قالي عايز أزوركم وأرجعلك الشبكة، واتفسخت الخطوبة، قالي انت كويس جدًا بس مش لبنتي».

محمد سامي: فسخنا الخطوبة 5 سنين وقولت لباباها والنبي جوزلي بنتك

واستطرد محمد سامي: «والدتي كانت شيفاني أحسن حد في الدنيا، قالتلي حبيبي بتهزر ولا إيه هما يحلموا، الموضوع منتهي مسمعش سيرتها تاني خالص، روحت رايح في يوم بعد 3 أشهر بحاول أعمل لماما كل حاجة، وروحت لوالدها في شركته في جاردن سيتي، وقولتله بالله عليك جوزهالي، وفسخنا الخطوبة 5 سنين».