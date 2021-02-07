"خلوا بالكم".. خبراء صحة يستعرضون 9 أعراض جديدة للسلالة الأخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتغير فيروس كورونا بشكل كبير، مع ظهور طفرات جديدة في جميع أنحاء العالم، ويحث خبراء الصحة الناس على إجراء الفحوصات إذا اكتشفوا علامات التحذير، والتي تتجاوز بكثير "العلامات الثلاثة الكلاسيكية".

وبعد أن انتشرت سلالة جديدة من الفيروس التاجي تم اكتشافها في البداية بالمملكة المتحدة، دعا مسؤولو الصحة الجمهور إلى توسيع نطاق تركيزهم على الأعراض المحتملة، مستشهدين بتسع علامات تحذير إضافية، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

قال الدكتور ساكثي كارونانيثي، مدير الصحة العامة والرفاهية في مجلس مقاطعة لانكشاير بالمملكة المتحدة: "لا يهم إذا لم تكن لديك الأعراض الثلاثة الكلاسيكية للحمى، أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، أو السعال - فحتى الصداع قد يكون مؤشرًا على احتمال إصابتك بهذه السلالة الجديدة""

ما هي علامات التحذير الإضافية؟

تسلط هئية الصحة الوطنية البريطانية، الضوء فقط على ثلاثة أعراض مرتبطة بفيروس كورونا- سعال جديد ومستمر وحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك، فقد قام مسؤولو الصحة العامة بإدراج تسعة أعراض إضافية وحثوا أي شخص يعاني منها على إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للفيروس، "PCR".

تتمثل الأعراض التسعة في:

إسهال.

صداع مستمر.

حمى وقشعريرة.

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس.

إعياء.

آلام في العضلات أو الجسم.

التهاب الحلق.

احتقان أو سيلان الأنف.

الغثيان أو القيء.

وقال ماثيو أشتون، مدير الصحة العامة في ليفربول: "نشعر بالقلق من أن الناس قد لا يعتقدون أنهم مصابون بـ كوفيد لأنهم لا يظهرون الأعراض الكلاسيكية، ونتيجة لذلك، قد ينشرون العدوى عن غير قصد للآخرين، الفيروس يتغير طوال الوقت، لذلك من الضروري أن نضاعف جهودنا حتى نبقى متقدمين بخطوة، ونعلم أن بعض الأشخاص قد ثبتت إصابتهم بأعراض أخرى".

كيف تستجيب للأعراض

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كان لديك فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل وعدم وجود زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار- فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

أنت قلق بشأن أعراضك، لست متأكدًا مما يجب عليك فعله.

متى يجب عليك الاتصال بطبيب عام؟

اتصل بطبيب عام إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الإصابة بفيروس كورونا، سيسألك طبيبك عن أعراضك وتأثيرها على حياتك، قد يقترح بعض الاختبارات لمعرفة المزيد عن الأعراض الخاصة بك واستبعاد الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسببها.

قد تشمل الاختبارات:

تحاليل الدم.

فحص ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

تصوير الصدر بالأشعة السينية.

قد تحصل على نصائح حول كيفية إدارة ومراقبة الأعراض في المنزل.