أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لهذا السبب احذر تدخين السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تدخين السجائر الالكترونية

عادة قد يقبل عليها العديد من الأشخاص رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تدخين السجائر الالكترونية يزيد من الإصابة بأمراض القلب والرئة ويضعف المناعة ويجعلك عرضة للفيروسات

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الابتعاد عن التدخين بكل أشكاله سواء السجائر المتداولة أو الالكترونية.