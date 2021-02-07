كورونا اليوم: اكتشاف عقار فعال ضد كورونا.. وهذا سبب الإصابة مرة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هل يمكن أن تكون نتيجة اختبارك إيجابية بعد التطعيم

رغم خطورة كورونا، لا يشعر الخبراء بالقلق، ولا يعني ذلك أيضًا أن لقاحك غير فعال، لكن من المحتمل أن الشخص يمكنه بسهولة نقل الفيروس حتى بعد التطعيم، وهناك العديد من الأسباب، مثل: اللقاحات لا تؤدي وظيفة فورية، أنت بحاجة إلى أكثر من جرعة للحماية الكاملة.

ما الذي يزيد من خطر إعادة العدوى بفيروس كورونا؟

في حين أن الانخفاض في مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس SARS-CoV-2 بعد أول مواجهة مع الفيروس قد يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى، أشار البحث المنشور في مجلة BMJ Case Reports ، إلى أن العدوى الشديدة لأول مرة قد يتبعها أعراض أخف مرة ثانية.

وفقا لموقع "thehealthsite"، فالعوامل التي تزيد من خطر العدوى مجددا، مرض السكري و مشاكل الغدة الدرقية و السمنة و العمر و أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

هذا اللقاح عاجز أمام سلالة جنوب إفريقيا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن دراسة علمية جديدة أظهرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، يبدو أقل فاعلية في مواجهة السلالة الجنوب إفريقية المتحورة.

ونقلت الصحيفة، عن الدراسة التي من المقرر أن تنشر يوم الاثنين المقبل، أنه يبدو أن اللقاح لا يحمي من الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها هذه السلالة المتحورة، وفقا لسبوتنيك.

اكتشاف عقار فعال ضد كورونا

اكتشف باحثون عقارًا مضادًا للفيروسات وفعال للغاية ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 ويمكن أن يكون له آثار كبيرة في كيفية إدارة تفشي الأمراض في المستقبل.

ووجد الفريق، بما في ذلك باحثون في جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة، أن مضادات الفيروسات المشتقة من النباتات، بجرعات صغيرة، تؤدي إلى استجابة مناعية فطرية مضادة للفيروسات عالية الفعالية ومركزة على المضيف ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي البشرية، بما في ذلك كوفيد -19، وفقا لـ" thehealthsite".