في عيد ميلادها.. حكاية فستان ارتدته مي عمر بـ 240 مليون جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الفنانة الشابة، مي عمر، اليوم، بعيد ميلادها الـ 33 الذي يوافق 7 فبراير اليوم.

ودخلت مي عُمر عالم الدراما عندما وقفت أمام كُبار ممثلي الدراما، على رأسهم «الفنانة غادة عبدالرازق، محمد رمضان، ياسر جلال، وغيرهم»، لتقوم ببطولتها المُطلقة من خلال مسلسلها «لؤلؤ» الذي يعرض حصريًا على قنوات on، محققًا عدد مشاهدات عالية منذ الحلقة الأولى.

وعادًة ما تهتم الفنانة المصرية الشابة، بإطلالتها المميزة والخاطفة للأنظار، التي جعلتها ترتدي فستان العرض المائة للمصمم العالمي هاني البحيري.

حكاية فستان ارتدته مي عمر بـ240 مليون جنيه

وفي ديسمبر 2019، خطفت مي عمر الأنظار وأثارت جدلًا واسعًا بسبب فستان الزفاف التي ارتدته بعرض الأزياء المائة للمصمم هاني البحيري.

وتميز الفستان بكونه مرصع بالألماسات، والأقمشة المصرية، ذو ذيل عريض وطويل للغاية، مع حمالات رفيعة، وطرحة عريضة، وطويلة لامعة.

وأكّد المصمم العالمي هاني البحيري، أنَّ الفستان الذي ارتدته الفنانة مي عمر في نهاية العرض تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن مي عمر هي زوجة المخرج محمد سامي، وهي أم لطفلين.