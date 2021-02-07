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الامارات | طبيبة أمراض جلدية تقدم نصائح لتجنب مشاكل البشرة بسبب الكمامة

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كولن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أوتا شلوسبيرجر إن ارتداء الكمامة قد يتسبب لدى بعض الأشخاص في حدوث مشاكل بالبشرة، خاصة لدى الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي.

وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه من خلال التنفس تنشأ تحت الكمامة «غرفة رطبة»، فضلاً عن تعرض البشرة لاحتكاك.

ولتجنب ذلك تنصح الطبيبة الألمانية بعدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة الاكتفاء بوضع كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والاستغناء عن المكياج، كي لا تتم تغطية البشرة بشكل مزودج (طبقة المكياج والكمامة).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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