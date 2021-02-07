موضة صنادل سترابي لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - على مرّ الزمن، تتوالى تصاميم صنادل السترابي في الظهور بكل أناقة وفخامة، حيث برز عدد كبير من الموديلات الجديدة والتصاميم الفريدة لصيف 2021 للاختيار من بينها.

لا شيء يضاهي هذه الصنادل أهمية، خصوصاً لناحية تسليط الضوء على أنوثة المرأة وجمالها الفريد، فهي تمنح إطلالاتها الكثير من الأناقة ومزيداً من الثقة أثناء المشي، فلا تتخلي الخليج 365 عن هذا الإكسسوار الأنيق؛ لأنه جزء لا يتجزأ من خزانتكِ.

Saint Laurent



اتجاهات الموضة

Valentino



إذا كانت السيدة تواكب اتجاهات الموضة لصيف 2021، فقد لاحظت بالتأكيد الصنادل بالكعب العالي ذات الأربطة بأشكال عديدة أو مع عدد قليل من الأشرطة الرفيعة، أو صنادل بأربطة متعدّدة في الأصابع، خاصة أن ما يميّز أحذية الصيف عن أحذية الشتاء هو فتحاتها، سواء كانت من مشط القدم أو الكعب، ومن الممكن في الحذاء بأكمله إن كان بأربطة.

تابعي المزيد:موضة البوت متناهي الطول من وحي النجمات

Gianvito Rossi



يبدو أن الصنادل ذات الأشرطة المتداخلة المتميزة التي تختلف أنماط زخرفتها هي أبرز صيحات أحذية صيف 2021، فهي مناسبة لسخونة الطقس والحرارة المرتفعة، وكذلك مثيرة وسهلة التصميم والارتداء، كما أنها مناسبة للارتداء في أي مكان.

تابعي المزيد:أحدث موديلات الحذاء الأبيض موضة شتاء 2021

Chloé



في السنوات الأخيرة، حققت الصنادل السترابي ذات الكعب القصير، المستوحاة من التسعينات، عودة قوية بمساعدة علامات تجارية مشهورة لعطلات نهاية الأسبوع غير الرسمية، خاصة أن الكعب القصير يكمل الإطلالات البسيطة، مثل الجينز والقمصان، وإذا كان لدى السيدة مناسبة عمل أو حفل زفاف، فإن الكعب المنخفض بأربطة يوفّر لها الراحة والأناقة.

تابعي المزيد:موديلات أحذية باللون الأحمر موضة 2021



موديلات غير تقليدية

Aquazzura



يمنح حزام الأصابع الممتع والمفصل على الفور حتى أبسط حذاء، لمسة من الإثارة، احصلي على تكرار مبهر لأصابع القدم من أي علامة الأحذية المفضلة لديك، أو للحصول على خيار أكثر أماناً؛ لِمَ لا تضعين في اعتباركِ صندل جلد مع حزام إصبع سميك في المقدمة؟

Bottega Veneta



إذا كنتِ لا تحبين الكعب، فليس هناك أى مشكلة، لا يزال بإمكانك ارتداء صندل سترابي بأربطة على الموضة، لِمَ لا تجرّبين أسلوباً مربّعاً من الأمام مع أربطة؟ أو إذا كنتِ تحبين عنصراً رياضياً في صنادل الصيف الخاصة بكِ؛ ففكري في صندل ذي لونين مع حزام التقاطع، فهو مثالي للأيام التي تقضينها في المشي حول الحديقة.

تابعي المزيد:أكسسوارات أساسية تزيّن إطلالتك هذا الموسم

The Row



هذا وقد ابتكرت عدّة علامات تجارية مشهورة أنماطاً تتميّز فقط ببعض الأشرطة الرفيعة التي تمنع القدم من الانزلاق، للحصول على خدعة تنسيق ممتعة، لِمَ لا تجرّبين ارتداء التصميم الأنيق مع الجوارب عندما لا يكون الجو دافئاً بدرجة كافية لارتداء الصنادل بعد.

تابعي المزيد:أكسسوارات أساسية تزيّن إطلالتك هذا الموسم