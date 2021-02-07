موضة الرومبر تعود من جديد تستعيد رواجها على منصات عروض ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً -

منذ عودته إلى ساحة الموضة في أواخر عام 2010 بعد أن أضحى واحداً من أبرز تصاميم ملابس الأطفال، أصبح الرومبر أو ما يعرف باسم playsuit واحداً من القطع الصيفية المفضلة لدى النساء من جميع الأعمار، حيث أنه مثالي للحركة، ويتميز بسهولة ارتدائه.

ولربيع 2021، يعود الرومبر بقوة على منصات عروض أسابيع الموضة العالمية، بدايةً من إيزابيل ماران Isabel Marant ووصولاً إلى فندي Fendi، مضفياً لمسة من اللوك المنعش على الإطلالة الربيعية والصيفية هذا الموسم بألوان متنوعة وخامات تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

موضة الرومبر لربيع 2021 من منصات العروض

تصاميم رومبر كوتور لربيع 2021

رومبر أسود بالترتر من سان لوران Saint Laurent



لا تخافي من اختيار الرومبر لارتدائه خلال مناسبات ربيع 2021، إذ أنه من أكثر القطع رواجاً. وقد رصدناه بتصاميم مثالية للمناسبات ضمن عرض سان لوران Saint Laurent من خلال تصميم لرومبر كوتور من الترتر الأسود مع عقدة كبيرة من خامة الساتان تزين الخصر. سيبدو مثالياً مع حذاء كعب أسود وحقيبة كلاتش ساتان.

ولإطلالة بالرومبر الكوتور أنيقة وغير لماعة، اعتمدي التصميم من خامة التويد باللونين الأسود والأبيض والذي أعجبنا ضمن مجموعة فيليب بلين Philipp Plein لربيع 2021. هذا التصميم يليق بالمناسبات الرسمية مثل الغداء أو العشاء أو حتى للسهرات الصيفية.

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تصاميم رومبر مع شورت طويل لربيع 2021

رومبر من الدانتيل الأزرق من ستيلا ماكارتنسي Stella McCartney



قدمت دار سان لوران Saint Laurent لربيع 2021 تصاميم جذابة للرومبر مع الشورت الطويل والضيق، فجاءت جميعها باللون الأسود مع تفاصيل تميز كل تصميم على حدة ليكون فريداً.

كذلك، رصدنا الرومبر مع الشورت الطويل من خلال تصميم من الدانتيل الأزرق الفاتح، المفعم بالانتعاش في موسم الصيف، ضمن عرض ستيلا ماكارتني Stella McCartney.

نسقيه مع اكسسوارات باللون الذهبي لكسر الرتابة.

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تصاميم رومبر باللون الأبيض لربيع 2021

رومبر باللون الأبيض والتفاصيل السوداء من فندي Fendi



تفوقت تصاميم الرومبر باللون الأبيض على غيرها ضمن عروض ربيع وصيف 2021 لأهم دور الأزياء العالمية. وقد لفتتنا بتصاميمها وخاماتها المريحة جداً لأوقات النهار ضمن عرض فندي Fendi الذي قدمها منسقة مع حقيبة بنفس اللون والخامة، أو مع معطف أبيض بالتخريمات لتتناسب وحرارة الصيف.

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