تنسيقات شتوية للمحجبات من سلمى متولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - تفضِّل مدونة الموضة واليوتيوبر المصرية، سلمى متولي، مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلَ حياتها اليومية، ومنها الإطلالات المختلفة، لذا جمعنا لكُنَّ اليوم عدة تنسيقات شتوية اعتمدتها في بداية ٢٠٢١؛ لتستوحين منها أفكارًا مميزة لهذا العام.



تنسيق البنطال الواسع في شتاء ٢٠٢١

البنطال الواسع



يُعَدُّ البنطال الواسع قطعة محتشمة مواكبة لخطوط الموضة، لذا تأنقت سلمى متولي ببنطال أسود واسع مع بلوڤر زهري مصمم بأكمام منفوخة، وأكملت الإطلالة بألوان حيادية لمظهر شبابي بسيط، وارتدَتْ في إطلالة أخرى بنطالًا أبيض واسعًا مطبعًا بالأسود مع بلوزة بيضاء طويلة بذات التصميم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض لأناقة رياضية مريحة، وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطال الجينز الواسع باللون الأسود مع بلوزة رمادية من الصوف ذي الرقبة المرتفعة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون.

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إطلالات محتشمة ببنطال الجينز

إطلالات محتشمة ببنطال الجينز



بنطال الجينز بمختلف ألوانه قطعة لا تتخلى عنها الفتيات في كل موسم، وللشتاء أطلت سلمى متولي ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف أبيض مزين بترتر فضي في الأكمام مع حذاء رياضي أبيض وحجاب باللون البيج، وظهرت ببنطال الجينز الواسع بصيحة الجينز الممزق مع بلوزة بكاروهات اللون البيج لخيار كلاسيكي، وأكملت الإطلالة بقطع مختلفة من اللون البني مع نظارة ضخمة، كما نسقت بنطالًا ضيقًا من الجينز الأسود مع بلوزة من الصوف البني ومعطف قصير من الفرو، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون.



الجلد الأسود في شتاء ٢٠٢١

الجلد الأسود



يُعتبر الجلد الأسود من قطع الملابس الأنيقة في فصل الشتاء؛ وذلك لما يوفِّره من إطلالة فاخرة وجريئة، لذا تألقت سلمى متولي ببنطال من الجلد الأسود مع بلوڤر أسود ناعم أكملته بوشاح بكاروهات اللونين الأسود والأبيض لأناقة حيادية اللون، وفي إطلالة أخرى كلاسيكية لجأت لبنطال الجلد الأسود مع بلوڤر أسود ومعطف مصمم بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحجاب أسود، وفي إطلالة أخرى تزينت ببنطال ومعطف طويل من الجلد الأسود مع حقيبة سوداء من علامة ديور، وأكملت مظهرها بإكسسوارات مختلفة من اللون الأسود.

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