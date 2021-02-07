ملابس تناسب القصيرات المحجبات من هاجر طارق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - تتميز مدونة الموضة اللبنانية ذات الأصول المصرية، هاجر طارق، بأناقتها واختياراتها الرائعة للإطلالات اليومية التي تعتمدها، سواء كانت إطلالات كاجوال أو رياضية أو رسمية.

ورغم قصر قامتها، تتقن هاجر طارق تنسيق الأزياء بشكل يجعلها تظهر أكثر طولاً.

وفي هذا الألبوم، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق الأزياء الشتوية لقصيرات القامة من وحي هاجر طارق:



طريقة تنسيق البنطلون الواسع مع البلوزة الأوفر سايز

طريقة تنسيق البنطلون الواسع مع الأزياء الشتوية من هاجر طارق





تعتقد الكثير من الفتيات قصيرات القامة أن البنطلونات الواسعة لن تكون خياراً مناسباً لهن، ولكن هذا غير صحيح، حيث يُمكن تنسيقها على طريقة هاجر طارق، باعتماد بنطلون ذي أرجل واسعة مُصمماً من الصوف المُضلع، باللون الرمادي الداكن، مع بلوزة باللون الفوشيا بتصميم أوفر سايز ذات أكمام منفوشة.

ونسقت هاجر طارق مع إطلالتها، إيشارباً من الشيفون بنقشة الورود بدرجات اللون الرمادي، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

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طريقة تنسيق التنورة البليسيه مع البلوزة الطويلة

طريقة تنسيق التنورة البليسيه مع البلوفر الطويل من هاجر طارق





لاقت التنورة البليسيه رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت من أكثر قطع الأزياء مبيعاً، لملاءمتها لمختلف الإطلالات اليومية، سواء الكاجوال أو الرسمية أو الإطلالات المسائية.

وإذا كنتِ ترغبين في تنسيق التنورة البليسيه بطريقة أنيقة مع إطلالاتك الشتوية، يُمكنكِ أن تستوحي هذه الإطلالة من هاجر طارق، باعتماد تنورة بليسيه باللون الروز الباستيل، مع بلوزة أوف وايت مُضلعة وطويلة، وحزام عريض باللون الجملي على الخصر.

ونسقت هاجر طارق مع هذه الإطلالة إيشارباً طويلاً من الشيفون باللونين الأبيض والأسود، مع حذاء رياضي أبيض.

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تنسيق الجاكيت الجلد القصير مع التنورة

تنسيق الجاكيت الجلد مع التنورة من هاجر طارق





في إطلالة شتوية أنيقة تناسب الخروجات المسائية، نسقت هاجر طارق الجاكيت الجلد الأسود القصير مع تنورة بتصميم A line، تجمع بين الألوان الأزرق والأصفر والبني والأسود.

واعتمدت هاجر طارق مع هذه الإطلالة توبْ ذا رقبة عالية باللون الأسود، مع إيشارب باللون البني مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الشامواه الأسود.

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تنسيق المعطف الطويل مع الإطلالات الشتوية

تنسيق المعطف الطويل من هاجر طارق





يُعد المعطف الطويل من قطع الأزياء الأساسية في فصل الشتاء، إذ لا يُمكن الاستغناء عنه في تنسيق مختلف الإطلالات اليومية.

وإذا كنتِ تتمتعين بقصر القامة وترغبين في تنسيق المعطف الطويل بشكل مثالي، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة لهاجر طارق، حيث نسقت معطفاً طويلاً باللون البيج الباستيل، ذي رقبة عريضة، مع بنطلون واسع بنفس لون المعطف، وبلوفر كاروهات قصير.

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تنسيق إطلالة رياضية من هاجر طارق

واعتمدت هاجر طارق مع هذه الإطلالة إيشارباً أسود من الشيفون، مع بنطلون رياضي أوف وايت.

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