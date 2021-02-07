جلابيات وعبايات خليجية من مريم اليافعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - مريم اليافعي، مدونة موضة إماراتية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ١٠٠ ألف شخص؛ وذلك لتميزها في أسلوب الأزياء وأناقتها الدائمة بالأزياء الخليجية المختلفة كالعبايات والجلابيات التي رصدناها لكِ اليوم؛ لتتأنقي على غرارها.



العبايات السوداء من مريم اليافعي

تنسيق العباية السوداء من مريم اليافعي



لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية بالعباية السوداء البسيطة، ولكن مع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية فقد انكسرت القيود، وأصبح هناك تنوّع بالقصّات أو الألوان التي أُضيفت إلى اللون الأسود لكونه الاتجاه المسيطر في مجال تصميم العبايات، لذلك تأنقت مريم اليافعي بعباية سوداء مزينة بفصوص بيضاء في المنتصف مع أكمام منفوخة باللون الأسود، وأكملت اللوك بحقيبة وحذاء باللون الأبيض لمظهر مميز، ولإطلالة أخرى ارتدَتْ عباية سوداء من قماش الشيفون الناعم المكسو بالفصوص الفضية في الجزء العلوي للتصميم مع حذاء بكعب أحمر للمسة كلاسيكية، وفي إطلالة يومية ناعمة ظهرت بعباية سوداء مزينة بزهور بيضاء في الأطراف مع فستان أبيض ناعم، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أبيض وحقيبة رمادية، كما أطلت بعباية سوداء مزينة بمطاط في الخصر مع أكمام مصممة بفصوص لامعة في الأطراف، وأكملت اللوك بقلادة ضخمة وحقيبة من الجلد، واختارت عباية سوداء مزينة بالرمادي والأبيض في الأطراف بأسلوب حيادي أنيق.

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الجلابيات الخليجية بأسلوب مريم اليافعي

جلابية عصرية للمناسبات اليومية



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات الأزياء التراثية، فبالتأكيد ستصبحين بحاجة إلى جلابيات أنيقة ويومية، وستلهمك تصميماتها مريم اليافعي بعدة أساليب؛ حيث ارتدَتْ جلابية زرقاء مطرزة بالزهور الحمراء ومطبعة بالزهور البيضاء بطريقة عصرية، وزينتها بحجاب أسود وإكسسوارات مختلفة لليدين، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مفتوحة مع جلابية زهرية مطرزة بالفوشيا والأزرق ومطبعة بورق الشجر في الأسفل، وأكملت مظهرها بمجوهرات ناعمة لليدين، وتألقت في مظهر ناعم بجلابية سماوية مطرزة بالزهور في منتصف الجزء العلوي وأطراف الأكمام مع إكسسوارات مختلفة لليدين، وتزينت في إطلالة مفعمة بالأنوثة بقفطان بدرجة الباستيل البنفسجي المطرز بالفضي بشكل أنيق ومميز في الأطراف للمسة باهرة، وفي مظهر يومي لجأت للجلابية الواسعة باللون البيج المزين بفصوص لامعة في أطراف الأكمام وفي الصدر بطريقة أنيقة وعصرية.

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