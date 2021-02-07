كيفيّة محاربة حب الشباب في الظهر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - ظهور البثور وحب الشباب لا يقتصر على بشرة الوجه فقط، بل يصل في الكثير من الأحيان إلى مناطق أخرى من الجسم، أبرزها الظهر؛ حيث تعاني منه العديد من السيّدات مهما كان نوع بشرتهنّ، وهذه المشكلة الجمالية غالبًا ما تظهر نتيجة إفرازات جلديّة؛ حيث تتراكم الدهون الزائدة مع البكتيريا وخلايا الجلد الميّت، وهذا الأمر يؤدّي إلى سدّ المسام وظهور الحبوب، لذا نرصد لكِ فيما يلي أبرز طرق محاربتها.



النظام الغذائي لعلاج حبوب الظهر

النظام الغذائي لعلاج حبوب الظهر



إن كنت تعانين من ظهور الحبوب سواء في الوجه أو الظهر، فإن النظام الغذائي واتباع نمط حياة صحي له دور فعال في العناية بهذه المشكلة، ولنظام صحي يمكنك به القضاء على هذه المشكلة ننصحك بتناول المزيد من الماء خلال النهار للتخلص من السموم الموجودة في الجسم مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، وتجنب تناول الأطعمة السريعة مثل الأطعمة المقلية والدهنية، بالإضافة إلى تجنب المشروبات الغازية، وننصحك أيضًا بالحصول علي قسط كافٍ من الراحة للحفاظ على توازن الهرمونات، مع تقليل الإجهاد والاسترخاء من خلال ممارسة تمارين التأمل أو اليوغا.

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الاستحمام بالماء المالح

الملح



على الرغم من أن الحمية الغذائية العالية الصوديوم تؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب، فإن ماسكات الملح تساعد في التخلص من الحبوب؛ وذلك بكونها فعالة في قتل البكتريا ومنع نموها، لذا جهزي نصف كوب من الملح في حوض استحمام من الماء الدافئ، وانقعي جسمك به لمدة تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة، وإذا كانت بشرتك دهنية يفضل ترك الجسم حتى يجف بمفرده، ثم تطبيق المرطب عليه، ويمكنك تكرار هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على نتائج مُرْضِيَة في أسبوع واحد، وفي حال وجدتِ ملح البحر مكلفًا وغير فعال فيمكنك اللجوء إلى الملح الإنجليزي؛ فهو يحتوي على كمية كبيرة من المعادن الطبيعية مثل كبريتات المغنسيوم، ويُعد المغنسيوم مضادًّا جيدًا للالتهابات وتقليل الحُمْرَة مع تقليل الحكة، كما أنه يحتوي علي العناصر التي تساعد في التخلص من السموم مثل الزنك والبوتاسيوم وفيتامين د، واستخدمي الطريقة السابقة لعلاجه، واحذري من استخدام أي رغوة صابون أو أي مواد كيميائية في هذا الحمام، وكرري ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مُرْضِيَة.

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الزيوت الطبيعية لعلاج حبوب الظهر

الزيوت الطبيعية لعلاج حبوب الظهر



هناك عدة زيوت يمكنك معالجة حبوب الظهر بها، ومن أبرزها زيت اللافندر؛ حيث يمتلك العديد من المكونات الطبيعية التي لها خصائص مضادة للبكتريا وخصائص مضادة للالتهابات، وتعمل على التخلص من البكتريا المسببة للحبوب، بالإضافة إلى تحسين التوازن الهرموني بشكل فعال، لذا ضعي ٨ قطرات من زيت اللافندر في حوض استحمام بماء دافئ، واغمري جسمك به لعشرين دقيقة لثلاث مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فعالة، أو استخدمي خليطًا من الزيوت العطرية التي تعمل كمسكن ومضاد للالتهابات والجراثيم ومخدرة للألم، كمزج ملعقة من زيت القرنفل مع خمس قطرات من زيت اللوز وخمس قطرات من زيت بذور العنب، وطبقيها على الحبوب لمرتين يوميًّا، واغسليها بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص