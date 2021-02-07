كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - مع اقتراب يوم الحب، تسعى المرأة الى الحصول على بشرة صافية، ندية، ناعمة، وخالية من التجاعيد... خصوصاً أن مظهر البشرة الصحي ينعكس جمالاً على إطلالتها عموماً ومكياجها بشكل خاص. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل طرق العناية بالبشرة قبل يوم الحب، باستخدام ماسك العين، والقيام بتقشير البشرة وترطيبها.



تقشير البشرة

تقشير البشرة بالخيار والسكر



يؤدي مظهر البشرة دوراً كبيراً في إطلالة المرأة عموماً ومكياجها بشكل خاص، لذلك من المهم جداً أن تدللي بشرتك قبل يوم الحب بشكل يجعلها تستعيد سريعاً حيويتها ومرونتها وتصبح أكثر إشراقاً وتوهجاً. قومي أولاً بعمل مقشر منزلي لإزالة خلايا الجلد الميت باستخدام السكر والخيار والقليل من الماء. قطعي الخيار الى شرائح وأضيفي إليها القليل من السكر والماء، وقومي بفرك وجهك بها بهدوء. اشطفي وجهك جيداً بالماء، من ثم اخلطي القليل من الزبادي والكركم لتحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق، بعدها اغسلي وجهك بغسول لطيف واشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك للتخلص من تجاعيد العين

ماسك للعين من الزنجبيل والعسل



للعيون الجميلة والنظرات المشرقة دور كبير في إطلالتك في يوم الحب، لذلك من الضروري استخدام أحد ماسكات العين للتخلص من العيوب والشوائب في محيط العين، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء. بإمكانك مثلاً تحضير ماسك الزنجبيل المطحون والعسل الأبيض، حيث أن الزنجبيل يعمل على إزالة الخطوط الدقيقة الموجودة حول العينين، كما يغذي الجلد وينشط الدورة الدموية في البشرة. أما العسل الأبيض فيعمل على تعزيز مظهر الجلد حول العينين، وترطيب البشرة وإزالة البقع والهالات السوداء تحت العينين. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وملعقة صغيرة من العسل، وطبقي الخليط عل البشرة المحيطة بالعين واتركيه لمدة عشر دقائق، بعدها نظفي عينيك بالغسول الملائم.

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ترطيب البشرة

الألوفيرا لترطيب البشرة



بعد العناية اللازمة ببشرة الوجه ومحيط العين، عليك أن تقومي بترطيب بشرتك لتكون ندية وناعمة، بحيث تكون مهيأة لتطبيق المكياج، مما يجعلك لا تحتاجين سوى القليل من مستحضرات المكياج، فتحصلي على إطلالة متوهجة ومتألقة ولا تشوبها شائبة. بإمكانك استخدام أفضل كريم ترطيب طبيعي، يمد بشرتك بالترطيب اللازم، وهو جل الألوفيرا، إذ يشتمل على خصائص ومضادات أكسدة تتغلغل بالبشرة لتستعيد نعومتها وتعزز من مرونتها. قومي باستخراج الهلام الموجود داخل نبتة الألوفيرا، وطبّقيه على بشرة وجهك واتركه لبعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، قومي بتشطيف بشرتك بالمياه الدافئة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص