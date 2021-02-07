كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 فبراير 2021 05:34 مساءً - هل سئِمت من مشكلة هشاشة وتكسّر الأظافر، وتبحثين عن أفضل العلاجات لتقويتها ومنعها من التكسّر؟! لا تدعي هذا الأمر يزعجك بعد اليوم، إذ بات بإمكانك التخلّص من هذه المشكلة والاعتناء بأظافرك في المنزل من خلال تحضير سيروم بمكونات طبيعية لتقوية الأظافر والحفاظ على صحّتها.



طريقة عمل سيروم للأظافر بـ 3 دقائق فقط!

طريقة عمل سيروم للأظافر بمكونات طبيعية

فيما يأتي، طريقة تحضير سيروم في المنزل، وكيفية استخدامه للحصول على أظافر قوية لا تشوبها شائبة!



سيروم الليمون وزيت الزيتون والأفوكادو لتقوية الأظافر

يمتاز الليمون بخصائص هامة ومُفيدة في علاج تكسّر الأظافر

يحتوي الليمون على كمياتٍ كبيرةٍ جدًا من فيتامين C الذي يشجع بدوره على إنتاج الكولاجين، وبالتالي يجعل الأظافر صحيّة، وقوية، بالإضافة إلى فيتامين C، فإن الليمون يحتوي أيضًا على حمض الفوليك الذي يساعد بشكلٍ كبير فينمو الأظافر، وتطويلها. كما ويعمل زيت الزيتون على تقوية الأظافر وجعلها صحيّة أكثر، فهو يغذيها ويرطبها، وهو سهل الإمتصاص للجلد والأظافر.



المُكوِّنات:

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة واحدة من الأفوكادو.

طريقة التحضير:

نضع حبة الأفوكادو في وعاء واسع بعد تقشيرها، ونهرسها بشكل جيد. ثم، نضيف عصير الليمون إلى الأفوكادو، ونقلب المُكوِّنات جيدًا، وبعدها نضيف زيت الزيتون إلى الخليط وتُقلّب المُكوِّنات معًا بشكل جيد.



طريقة الإستخدام:

نضع اليدين في وعاء يحتوي على ماء دافئ و ننقعها لمدة خمسة دقائق. ومن ثم، نضع الخليط على الأظافر ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة مع مراعاة الاستمرار في التدليك. وبعدها، نغسل الخليط الموجود على الأظافر ونجففها بشكل كامل.

تُكرّر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

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سيروم زيت جوز الهند لتقوية الأظافر

يُفيد زيت جوز الهند في تقوية وحماية الأظافر

يُساهم زيت جوز الهند بشكلٍ كبير في علاج الكثير من المشكلات التي قد تتعرّض لها الأظافر، كالالتهابات، أو الفطريات. ويُساعد في تعزيز صحّة الأظافر؛ لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للأظافر، والتي ترطبها وتقويها بشكلٍ فعّال.



المُكوِّنات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من العسل.

أربع نقاط من زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير:

تُخلط جميع المُكوِّنات مع بعضها بشكلٍ جيد. ومن ثم، يُسخّن الخليط في المايكروويف مدّة 20 ثانية.

طريقة الإستخدام:

تُغمر الأظافر في هذا الخليط مُدّة 15 دقيقة.

تُكرر هذه الوصفة مرًة واحدًة، أو مرتين كل أسبوع.

مُلاحظة: يُمكن تدليك اليدين والأظافر بزيت جوز الهند الدافئ على شكل حركاتٍ دائرية؛ وذلك لتحفيز الدورة الدموية. تُكرّر هذه الوصفة مرّة واحدة فقط يوميًا قبل الذهاب إلى النوم.

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نصائح لأظافر قوية وصحيّة

العناية بالأظافر جزء لا يتجزّأ من العناية بجمالك

ترطيب الأظافر لزيادة نموها وحمايتها من التكسّر.

استخدام الكريمات المرطبة التي تمدّ الأظافر بالقوة، والقدرة على التحمّل.

تجنّب استخدام الأدوات المعدنيّة لتنظيف الأوساخ تحت الأظافر، واستبدالها بفرشاة ناعمة.

الحرص على ارتداء قفازات الأيدي عند القيام بعملية التنظيف المنزلي؛ لحماية الأظافر من الضرّر جرّاء المواد الكيميائيّة.

يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" والمتواجد في الكبدة، والبيض، والمكسرات.

برد الأظافر مرّة واحدًة كل أسبوع، أو في كل مرة تتعرّض فيها للتكسّر، أو التقشير.

وضع طبقة من طلاء الأظافر الملوّن، أو غير الملوّن؛ كونه يوفّر طبقة حماية للأظافر، ويُساهم في تقويتها.

تجنّب استخدام مزيل طلاء الأظافر بكثرة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص