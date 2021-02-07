6 خطوات لحماية الشعر من التساقط أثناء «الدايت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على شعر كثيف وفاتن، هو رغبة الكثير من السيدات للوصول إلى مظهر جذاب وطبيعي، لكن تعاني الكثير من السيدات من تساقط الشعر بكثافة خاصة عند اتباع أنظمة صحية رغبة في فقدان الوزن، والحصول على جسم رشيق.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فهناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على شعر قوي وكثيف خلال اتباع أنظمة غذائية محددة، فالنظام الغذائي هو جزء أساسي في الحفاظ على الشعر كي يبقى صحيا ولامعا.

خطوات للحفاظ على كثافة وصحة الشعر وقوته

1- التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالأوراق الخضراء والبروتينات الخالية من الدهون وفيتامينات «أ وهـ وب »، وحمض الفوليك والكالسيوم.

2- الحصول على كميات متنوعة من الأسماك والبيض والسبانخ في وجباتك أيضًا.

3- اتباع أنظمة عذائية غنية بالبروتين قدر الإمكان، وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى البروتينات يمكن أن يكون سببًا لتساقط الشعر.

4- التوقف عند التدخين وتناول الكحوليات لأنها تُجهد من تساقط الشعر.

5- استخدام أنواع مناسبة وجيدة من الشامبو.

6- الحرص عند استخدام منتجات التصفيف المختلفة.

أطعمة تسهم في منع تساقط الشعر

وهناك أيضا العديد من الأطعمة الغذائية التي تحد من تساقط الشعر بسهولة، وهي:

الفاصوليا

تُعرف الفاصوليا بأنها غنية بالبيوتين، الذي يحتوي على معادن وعناصر غذائية أخرى تحسن صحة الشعر.

البيض

تحتوي البيضة الواحدة على 10 ميكروجرام من البيوتين، أي ما يعادل 33% من احتياجات الجسم لفيتامين ب 7 يوميا.

البازلاء

تعد واحدة من أنواع البقوليات التي تحتوي على عنصري البروتين والبيوتين معا، علاوة على كونها تحتوي على ألياف غذائية، الأمر الذي يجعل منها عنصرا مناسبا لتجديد أنسجة البشرة وفروة الرأس.

كبد الدجاج

يحتوي كبد الدجاج على أعلى نسبة من عنصر البيوتين، وهو ما يسهم في تحسن صحة الجسم والشعر والبشرة.