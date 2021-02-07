نور عمرو دياب في إطلالة جديدة.. ومتابعون: بقت شبه شيرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور تظهر فيها بإطلالة جديدة، وخلال الصور، ظهرت «نور»، بإطلالة كاجوال بسيطة، من بنطلون جينز فاتح اللون، وسترة سوداء طويلة «كاب» لها بطانة شفافة من منطقة البطن، ويعلوها بالطو باللون الأزرق، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

ونالت الصور استحسان المتابعين، وجاء من بين التعليقات: «قمر»، و«بقت شبه شيرين»، «صاحبة القلب الأبيض»، «جميلة وعطوفة»، «محترمة وجميلة»، «صاحبة شخصية مختلفة»، «ملكة الأناقة والرقة كلها».

نور عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها بفستان كاروهات

ومنذ أيام، نشرت ابنة الفنانين عمرو دياب، وشيرين رضا، صورا عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، ظهرت خلالها وهي مرتدية فستان «كاروهات» من اللون الزهري، وعلقت على الصور: «غمض عينيك وابتسم».

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر بسبب النمش

وكانت تعرضت نور عمرو دياب، خلال الأيام القليلة الماضية، لحملة كبيرة من التنمر من قِبل متابعيها، وذلك عقب ظهورها في إحدى الإطلالات التي أظهرت وجود الكثير من النمش على وجهها، حيث تلقت العديد من التعليقات التي جاء من بينها: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال».

شيرين رضا تتضامن مع ابنتها بصورة من طفولتها

وحينها تضامنت الفنانة شيرين رضا، بشكل غير مباشر مع ابنتها، إذ نشرت صورة لها خلال مرحلة المراهقة، أظهرت وجود النمش على وجهها.

«نور» تتجاهل الرد على المتنمرين

وقابلت نور عمرو دياب، التنمر بها بالتجاهل التام، إذ نشرت فيما بعد صورا عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على إنستجرام، وهي تتناول الطعام والحلوى المفضلة لها، متجاهلة الرد على المتنمرين، وتعليقاتهم السلبية.