هل يمكن أن تكون نتيجة اختبارك إيجابية بعد لقاح كورونا؟.. من يمكنه نقل العدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد كان وصول لقاحات فيروس كورونا بمثابة أخبار سارة لكثير من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في استئناف حياتهم الطبيعية، ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من الحالات المبلغ عنها لأشخاص تم تطعيمهم، ولا يزال اختبار كوفيد-19 إيجابيًا بالنسبة لهم.

على الرغم من تناثر التقارير، إلا أن الأمر يبدو وكأنه مفارقة قاسية بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتوقون إلى عمل اللقاحات للتهرب من الفيروس، الذي أودى بحياة العديد من ملايين الأشخاص وترك الكثيرين في خطر.

ويبقى السؤال هو.. هل يمكن أن تكون نتيجة اختبارك إيجابية بعد التطعيم؟.. من يمكنه نقل العدوى؟، هذا ما يكشفه موقع " timesofindia".

هل يمكنك نقل الفيروس حتى بعد التطعيم؟

رغم خطورة كورونا، لا يشعر الخبراء بالقلق، ولا يعني ذلك أيضًا أن لقاحك غير فعال، لكن من المحتمل أن الشخص يمكنه بسهولة نقل الفيروس حتى بعد التطعيم، وهناك العديد من الأسباب نستعرضها:

اللقاحات لا تؤدي وظيفة فورية

على الرغم من التقارير التي قد تفيد بإصابة الأشخاص بعد التطعيم، فإن انتشار الفيروس ليس مؤشرًا واضحًا على أن اللقاح لا يعمل، أو أن هناك خطأ ما في طريقة إعطائه.

اللقاحات لا تعمل على الفور، في الواقع، يجب أن يكون تذكيرًا آخر لماذا يحتاج الناس إلى الاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية بعد أسابيع من التطعيم.

بينما تعمل اللقاحات على توليد استجابة مناعية جيدة تعمل ضد الفيروس، فقد يستغرق الأمر أحيانًا ما يصل إلى أسابيع للاستجابة، في الفترة التي تنتظر فيها عمل اللقاح، لا تزال عرضة للعدوى، في هذه الحالة ، يمكنك نقل كورونا بسهولة، إذا لم تكن حريصًا.

أنت بحاجة إلى أكثر من جرعة للحماية الكاملة

قد تكون جرعة لقاح واحدة أقل فعالية من جرعة مضاعفة وهذا هو السبب، فقد طُلب من الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى المتابعة في الوقت المناسب للحصول على الجرعة الثانية أيضًا.

في حالة معظم اللقاحات التي يتم إعطاؤها في الوقت الحالي، يلزم نظام جرعتين حتى تكون فعالة تمامًا وتتجنب الفيروس.

قد يعني التراخي في الاحتياطات، أو عدم اتخاذ تدابير السلامة أن هناك فرصًا لتسلل الفيروس إلى نظامك، وأنت تنقله إلى الآخرين.

قد لا تصاب بـ كوفيد-19، لكن لا يزال بإمكانك نقل الفيروس

يقلل اللقاح من معدلات المرض والخطورة، وليس انتقال العدوى.

عامل مهم آخر يجب أخذه في الاعتبار أثناء تلقي التطعيم هو أن معظم اللقاحات التي تم طرحها للاستخدام الآن تعمل على منعك من الإصابة بالمرض، أي منع الفيروس من إحداث مشاكل بجسمك، في حين أن بعض اللقاحات يمكنها بسهولة منع الأعراض من الظهور، إلا أنها لا تحمي بشكل كامل من العدوى.

في ظل نقص هذه المعرفة، يمكن أن يظل الكثير من الأشخاص الذين تم تطعيمهم حاملين لمسببات الأمراض، وينشرونها إلى الآخرين الذين ربما لم يتم تطعيمهم، وقد لوحظ هذا، كاتجاه، مع الأوبئة والأمراض المعدية الأخرى في السنوات الماضية.

في الوقت الحالي، بينما لا تزال الدراسات على المستوى الإكلينيكي قيد التقييم، فقد لوحظ أن اثنين فقط من اللقاحات لديها القدرة على العمل على معدلات الانتشار، مثل لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، كلما انتظرنا أكثر، سنكون في وضع أفضل للحصول على لقاحات أكثر فعالية مدعومة بالأبحاث ضد كوفيد-19.

لقاحات كورونا عرضة للثغرات

قد يكون كل شخص حول العالم قد تلقى لقاحًا، لكن تذكر أنه قد لا يكون الأفضل حتى الآن، كما أننا ما زلنا نفتقر إلى البيانات العلمية الكافية لدعم نوع الحصانة التي تطرحها لقاحات كوفيد والسبب إنها جديدة وتجريبية، وبعضها لا يزال قيد الدراسة.

ليس معظمها تجريبيًا فحسب، بل يتم تتبعه سريعًا، تحمل معظم اللقاحات، بما في ذلك فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna ، معدلات فعالية تزيد عن 90٪، الأمر الذي يمكن أن يحذر أيضًا من جمع المزيد من البيانات والملاحظات، هذا يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن نحصل على لقاح آمن وفعال بنسبة 100٪ أو لقاح يمكنه منع العدوى تمامًا، وبالتالي، هذا ليس سوى تذكير بأن اللقاح وحده لن يساعدنا في هزيمة الوباء، حتى لو كانت خطوة كبيرة في الحد من انتشار COVID-19، يجب ألا نتقاعس في نهجنا ونرتدي الأقنعة بحذر ونتبع جميع قواعد النظافة.

ماذا يحدث إذا أصبت بـ COVID-19 بعد التطعيم؟

لا يزال بإمكانك إعادة الإصابة بفيروس كورونا في أي وقت، تبدأ الأجسام المضادة في النمو في الجسم بعد التفاعل مع الفيروس المعدي، لكن هذا لا يكفي لحماية الفرد من الإصابة بالمرض مرة أخرى، كما هو الحال مع الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بشكل غريب أكثر من مرة، قد يكون هذا أيضًا احتمالًا للاستعداد للقاحات، حتى لو كانت نادرة.

يمكن أن تتناقص الأجسام المضادة والمناعة المنهجية، أو قد يحدث ذلك، بحيث لا يعمل اللقاح بشكل فعال بالنسبة لك، مما يترك مجالًا للفيروس لإحداث مشاكل، تذكر أنه من الممكن أن تصاب بنسخة أقل حدة (أو حتى بدون أعراض) من الفيروس، لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه لا يزال هناك جرثومة نشطة تهدد صحتنا- لا تزال الأقنعة والتباعد الاجتماعي هي أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالمرض.

الخلاصة

يقيك اللقاح من الإصابة بمرض شديد، ولكن إذا كنت مصابًا بالفعل، فقد لا يمنعك ذلك من نشر الفيروس للآخرين، وفقًا لبعض الخبراء، من الأفضل التصرف كما لو لم يتم تطعيمك والاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتك والآخرين من حولك.