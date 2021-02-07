بينها التخلص من النمل.. 16 استخداما مذهلا للملح غير طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الملح من أكثر توابل الطعام استخداما، حيث يتم إضافته لضبط المذاق، لكن هناك العديد من الاستخدمات والفوائد الصحية الأخرى له قد لا نعرفها، نذكرها لكم وفق ما أوضحه موقعا "tasteofhome" و"webmd".

- تخفيف قروح الفم

يمكن لغسل فمك بالماء المالح أن يخفف الألم والشفاء من قروح الفم، عن طريق ملعقة صغيرة منه في نصف كوب من الماء، كرر هذه الطريقة عدة مرات في اليوم.

- إزالة الصدأ من الأواني

يعد الملح علاجا فعالا في تلميع الأواني ذات الصدأ، من خلال مزج القليل من الخل الأبيض مع كوب واحد من ملح الطعام، ثم انقعي الأواني لبضع ساعات، وبعدها اغسليها بعد ذلك ستلاحظين أن الأواني عادت جديدة مرة أخرى.

- علاج انسداد أو سيلان الأنف

يعتبر طريقة بسيطة لمساعدتك على التنفس بسهولة عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا، عن طريق وضع ملعقة الملح في ماء ثم ضع الخليط في قطارة للأنف وقم بوضع منه نقطتان في أنفك.

- الوقاية من الصدفية والأكزيما

يساعد النقع في الماء على ترطيب البشرة وتخفيف الاحمرار، وإذا كنت تعاني من الصدفية أو الأكزيما فيمكن أن يخفف من البقع المتقشرة والالتهابات.

للقيام بذلك في المنزل عن طريق إضافة الملح إلى حوض الاستحمام الخاص بك، وانقعي المنطقة المصابة به لمدة 15 دقيقة، ستساعد في علاجها.

- التهاب الحلق

تساهم الغرغرة بالماء المالح، من خلال نصف ملعقة صغيرة من الملح مذابة في كوب من الماء الدافئ، يمكن أن يخفف التورم ويعالج التهاب الحلق،ويجعلك تشعر بالتحسن.

- لدغات البعوض

عن طريق وضع القليل من الملح على المنطقة المصابة بالتورم والاحمرار، يساهم ذلك في تخفيف الحكة التي يسببها البعوض.

- تنظيف المكواة الكهربائية

يوضع القليل من الملح على مناديل ورقية أو منشفة قطنية، ثم وضعها بحيث تناسب حجم سطح المكواة، وبعد ذلك تمرر المكواة على الملح ما تساعد هذه الطريقة في تلميع سطحها.

- المكنسة الكهربائية

يمكنك تقوية شعيرات المكنسة الكهربائية الجديدة، وذلك بغمر المكنسة في الماء الساخن المملح قبل استخدامها، سيؤدي ذلك أيضا إلى جعلها تدوم لفترة أطول.

- بالوعة المطبخ

لتجنب انسداد بالوعة المطبخ، عن طريق وضع كوبًا من الملح وكوبًا من صودا الخبز في البالوعة، ثم إضافة كوب من الماء المغلي.

- تجفيف الملابس

يساعد ملح الطعام على تجفيف ملابسك سريعا في فصل الشتاء، وذلك بإضافة الملح إلى الغسالة في مرحلة شطف الملابس.

- انسكاب الطعام في الفرن

إذا انسكب أطعمة داخل الفرن، قومي برش ملح الطعام على البقعة على الفور عندما يبرد الفرن، ستتحول البقعة إلى رماد ويمكن إزالته بسهولة عن طريق فركها.

- إخماد حرائق المطبخ بسرعة

إذا اشتعلت النيران بالمقلاة أثناء الطهي، قومي برشها ببعض الملح وسوف يهدأ الاشتعال.

- آلام القدمين

يعتبر وضع القدمين في وعاء به المزيج من ملح الطعام والماء الدافئ علاجا فعلا، للتخلص من الألم، حيث يحتوي على المغنيسيوم ما يساعد على إبقاء عضلاتك تعمل بشكل جيد.

- علاج الإمساك

عندما تشعر بالإمساك يمكنك وضع 2-6 ملاعق من الملح في كوب من الماء، وإضافته إلى عصير الليمون لجعل طعمه أفضل، سيساعدك هذا على الوقاية من الإمساك.

- إعادة الحيوية للزهور الاصطناعية

بالنسبة للزهور الاصطناعية يمكن أن يساعد الملح في أن تبدو أكثر حيوية وذات مظهرا رائعا، ما عليك سوى وضعها في إناء يحتوي على حوالي نصف كوب من الملح، ثم قومي بتحركيها جيدا.

- التخلص من النمل

لكي تتخلصين من النمل في المنزل، قومي بمزج الملح بالماء في زجاجة، ثم رشي هذا المحلول عند أماكن تجمع النمل.