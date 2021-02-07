فعال للغاية ضد كورونا.. باحثون يكتشفون عقارًا مضادًا لـ3 فيروسات تنفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف باحثون عقارًا مضادًا للفيروسات وفعال للغاية ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 ويمكن أن يكون له آثار كبيرة في كيفية إدارة تفشي الأمراض في المستقبل.

ووجد الفريق، بما في ذلك باحثون في جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة، أن مضادات الفيروسات المشتقة من النباتات، بجرعات صغيرة، تؤدي إلى استجابة مناعية فطرية مضادة للفيروسات عالية الفعالية ومركزة على المضيف ضد ثلاثة أنواع رئيسية من فيروسات الجهاز التنفسي البشرية، بما في ذلك كوفيد -19، وفقا لـ" thehealthsite".

وقال الباحثون إنه بالنظر إلى أن عدوى فيروس الجهاز التنفسي الحادة التي تسببها فيروسات مختلفة لا يمكن تمييزها سريريًا، فإن الطيف الواسع الفعال الذي يمكنه استهداف أنواع مختلفة من الفيروسات في نفس الوقت يمكن أن يحسن الإدارة السريرية بشكل كبير.

وفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Viruses ، يمكن إتاحة مضاد فيروسات من هذا النوع للاستخدام في المجتمعات للسيطرة على العدوى النشطة وانتشارها.

وقال الباحثون إن السمات الرئيسية المستندة إلى الدراسات الخلوية والحيوانية، والتي تجعل من "الثابسيجارجين" مضادًا واعدًا للفيروسات، هو أنه فعال ضد العدوى الفيروسية عند استخدامه قبل أو أثناء العدوى النشطة.

وقالوا إن الدواء قادر أيضًا على منع الفيروس من صنع نسخ جديدة من نفسه في الخلايا لمدة 48 ساعة على الأقل بعد تعرض واحد لمدة 30 دقيقة.

وأشار الباحثون إلى أن مادة ثابسيجارجين مستقرة في درجة الحموضة الحمضية، كما هو موجود في المعدة، وبالتالي يمكن تناولها عن طريق الفم، كما كشفوا أن الدواء يمكن أن يُعطى دون الحاجة إلى الحقن أو دخول المستشفى.

ووفقًا للدراسة، فهو ليس حساسًا لمقاومة الفيروسات وهو أكثر فعالية بمئات المرات على الأقل من الخيارات الحالية المضادة للفيروسات.

من جانبه قال البروفيسور كين تشاو تشانج من جامعة نوتنجهام: "بينما لا نزال في المراحل الأولى من البحث في هذا المضاد للفيروسات وتأثيره على كيفية معالجة فيروسات مثل كوفيد-19، فإن هذه النتائج مهمة للغاية".

وأضاف: "بالنظر إلى أن الأوبئة المستقبلية من المحتمل أن تكون من أصل حيواني، حيث ينتشر الحيوان إلى الإنسان (حيواني المنشأ) وانتشار الحيوانات الحيوانية العكسي (من إنسان إلى حيوان)، يمكن لجيل جديد من مضادات الفيروسات، مثل ثابسيجارجين، أن يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة وعلاج الالتهابات الفيروسية المهمة في كل من البشر والحيوانات".